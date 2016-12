Rafinovaní zlodeji. Majú novú zámienku na vylákanie peňazí od ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. decembra (TASR) - Košickí policajti upozorňujú na rafinovanosť zlodejov. V uplynulých dňoch zaznamenali prípad zlodeja, ktorý 84-ročnej dôchodkyni z tohto mesta ukradol peniaze. Do bytu sa dostal pod zámienkou s prichádzajúcou zmenou ukončenia terestriálneho vysielania jednej z komerčných televíznych staníc na Slovensku.informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó.Policajti po páchateľovi intenzívne pátrajú. Podľa popisu polície páchateľ má 30 až 36 rokov, je vysoký asi 180 centimetrov, strednej postavy, oblečenú mal bundu do pása s bielymi pásikmi a modrú čiapku. Podľa policajného hovorcu vystupoval veľmi kultivovane.dodal Szabó.Polícia zároveň upozorňuje, aby občania nevpúšťali cudzích ľudí do bytu, nerozprávali sa s nimi, neprejavovali záujem o vyplatenie výhry, ani pred nimi nevyberali peniaze, ale aby hneď kontaktovali políciu na čísle 158.