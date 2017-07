RAGBY: Slováci získali na ME divízie Conference 1 bronzové medaily

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konečné poradie šampionátu:

1. Maďarsko

2. Bulharsko

3. SLOVENSKO

4. Malta

5. Srbsko

6. Nórsko

7. Bosna a Hercegovina

8. Turecko

9. Monako

10. Slovinsko

11. Čierna Hora

12. výber Burgasu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Burgas 2. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti získali na víkendových ME divízie Conference 1 v sedmičkovom ragby v bulharskom Burgase historické bronzové medaily. Po sobotňajších výhrach 31:7 nad Slovinskom, 33:14 nad Nórskom a tesnej prehre 19:21 s Maltou postúpili z druhého miesta v skupine do nedeľného štvrťfinále.Ich súperom v ňom bol favorizovaný tím Srbska, ktorý síce viedol už 19:7, no Slováci sa v olympijskej verzii ragby nevzdali, vyrovnali na 19:19 a v predĺžení strhli výhru na svoju stranu v pomere 24:19. V boji o finále narazili na domácich Bulharov, ktorým podľahli 5:31, a hrali tak o tretie miesto, v ktorom si zopakovali súboj s Maltou. Po triumfe 19:15 sa tešili z bronzových medailí. Vo finále si Maďarsko poradilo s Bulharskom vysoko 51:12 a postúpilo tak do divízie Trophy.