Raiders sa sťahujú z Oaklandu do Las Vegas, LA bude mať v NFL dva tímy

Ilustračná snímka

Oakland 20. januára (TASR) - Vedenie organizácie Raiders vo štvrtok formálne požiadalo ligu amerického futbalu NFL o presun z Oaklandu do Las Vegas. Tento krok sa očakával, keďže v kalifornskom meste nedošlo k napredovaniu ohľadom výstavby nového štadióna, klub sa musel rozhodnúť do 15. februára.Je to však len začiatok procesu, žiadosť v nasledujúcich týždňoch posúdia Komisia štadiónov i Finančná komisia. Sťahovanie sa stane oficiálnym, až keď ho odsúhlasí minimálne 24 z 32 majiteľov klubov zámorskej súťaže, hlasovať by sa mohlo na výročnom ligovom zasadnutí v marci. Niektorí majitelia, ako napríklad Jerry Jones z Dallasu Cowboys, sú za, iní sa obávajú neželaného rozptýlenia z legálneho hazardu alebo prostitúcie. Pokiaľ návrh prejde, Raiders sa do svojho nového futuristického stánku pre 65.000 návštevníkov presťahujú najskôr v roku 2020. Štát Nevada na stavbu vyčlenil z daní 750 miliónov amerických dolárov.Podporovatelia Raiders, ktorí patria k najoddanejším a vďaka rôznym kostýmom a účesom i najextravagantnejším fanúšikom NFL, dostali ďalšiu ranu. Najprv im radosť z premiérového postupu do vyraďovacej časti od roku 2002 prekazili zranenia hviezdneho rozohrávača Dereka Carra či dôležitého pilieru ofenzívnej línie Donalda Penna, ktoré vyústili až do prehry s Houstonom Texans v prvom kole play off. Teraz ich obľúbený tím s veľkou pravdepodobnosťou odíde do Las Vegas, proti čomu sa na tribúnach v Oaklande protestovalo celú sezónu.vyhlásil starosta Oaklandu Libby Schaaf.povedal pre CNN majiteľ Raiders Mark Davis, ktorého klub sa delí o štadión s bejzbalovými Athletics a trvalé riešenie, čo by zabezpečilo zotrvanie, nenašiel.Rysuje sa tretia zásadná zmena na ligovej mape od konca predchádzajúceho ročníka, pričom všetky sa dotýkajú Kalifornie. V minulej sezóne nemalo Los Angeles ani jeden tím, od nadchádzajúcej tam budú hrať hneď dva. K organizácii Rams, ktorá sa do LA vrátila po dvadsiatich rokoch v St. Louis, pribudnú Chargers - dosiaľ rivali zo San Diega. Majiteľ Rams Stan Kroenke sa totiž musel zaviazať, že bude ochotný prichýliť aj druhé mužstvo, do postavenia štadióna v Hollywood Parku sa hrá v olympijskom Los Angeles Memorial Coliseum.Ani presun Chargers sa v San Diegu nestretol s pozitívnymi ohlasmi, vlastníci z rodiny Spanosovcov sa definitívne rozhodli po novembrovom hlasovaní, v ktorom obyvatelia mesta odmietli podobný model financovania nového stánku, aký uplatnili v Las Vegas. Okrem priaznivcov to neznášali ľahko niektorí hráči.uviedol quarterback Philip Rivers.Chargers už v Los Angeles jednu sezónu absolvovali - hneď prvú vo svojej existencii (1960), ďalších 56 rokov hrali v San Diegu. Ich názov sa nezmení ani od 57. ročníka, no vedenie už predstavilo nový znak, ktorý sa dizajnom aj farbami podobá na logo bejzbalových LA Dodgers, blesk čiastočne pripomína Tampu Bay Lightning v hokejovej NHL. Podľa Spanosovcov to je iba pracovný návrh, no typická kombinácia svetlomodrej a zlatej zrejme spoločne s pôsobením v San Diegu zostane históriou.