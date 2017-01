Rajičová získala pre SR ďalšiu miestenku, už myslí na MS

Na snímke Slovenka Nicole Rajičová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Ostrava 28. januára (TASR) - Najlepší výkon v kariére katapultoval slovenskú krasokorčuliarku Nicole Rajičovú k doteraz najlepšiemu výsledku na veľkom podujatí, keď na majstrovstvách Európy v Ostrave získala výborné 6. miesto. To súčasne znamená zisk druhej miestenky pre Slovensko v súťaži sólistiek na budúcich ME.Dvadsaťjedenročná úradujúca majsterka Slovenska potvrdila kvalitný výkon zo stredajšieho krátkeho programu, v ktorom v osobnom maxime skončila siedma. Aj v piatkovom voľnom programe si výkonom 118,72 bodov vytvorila kariérne maximum, poskočila o jednu pozíciu a potvrdila príslušnosť k užšej európskej elite.Úspešne skočila 11 skokov a hoci sa nevyhla menším zaváhaniam, po životnej jazde žiarila spokojnosťou:uviedla Rajičová, ktorú tešilo, že neokúsila tvrdosť ostravského ľadu.komentovala Rajičová, ktorá v Ostravar Aréne výrazne vylepšila 12. miesto z minuloročných ME v Bratislave. Olympionička zo ZOH 2014 v Soči predviedla viac ako solídnu jazdu. Vyšla jej úvodná dvojkombinácia trojitého lutza s dvojitým rittbergerom a kvalitná bola aj trojkombinácia trojitého toelupa a dvoch dvojitých skokov. Zverenka trénerov Igora Krokavca a otca Toma Rajiča síce jemne zaváhala pri trojitom lutzovi aj trojitom toelupovi, ale dvojitý axel v závere bol čistý. Piruety aj krokové pasáže mali tiež vysokú technickú náročnosť a tak celkovým ziskom 179,70 bodov výrazne prekonala jej doterajší top výkon (173,05) z minuloročných MS, kde bola 13. Rajičovej doposiaľ najlepší výsledok z kontinentálneho šampionátu bolo 11. miesto z roku 2015. Mladej adeptke na účasť na ZOH 2018 v Pjongčangu sa podarilo prekonať aj výsledok Zuzany Babiakovej Paurovej, ktorá v roku 2004 na ME v Budapešti brala deviate miesto.Newyorská rodáčka neplánuje zaspať na vavrínoch, už na blížiacich sa MS v Helsinkách chce potvrdiť získané:Vedenie trénerov Morozova a Krokavca prináša benefit aj pre krajinu, ktorú Rajičová dobre reprezentuje. Scojim umiestnením vybojovala druhú miestenku pre Slovensko na ďalšie majstrovstvá Európy.dodala sólistka, ktorá sa už v nedeľu vracia do USA a po krátkom oddychu sa opäť naplno vrhne do tréningového kolotoča a štúdia na vysokej škole.Titul majsterky Európy suverénne obhájila svetová šampiónka Jevgenia Medvedevová z Ruska vo svetovom rekorde. Len 17-ročná sólistka, ktorá ovládla aj ME minulý rok v Bratislave, odsunula na striebornú pozíciu krajanku Annu Pogorilú, bronz brala Talianka Carolina Kostnerová.