Rajnohovej očakávania pred Maďarskom: Silová hádzaná a poctivá obrana

Na snímke vľavo tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien Dušan Poloz, vpravo hráčka Monika Rajnohová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Michalovce 8. júna (TASR) - Zmluva s klubom francúzskej ligy je už podpísaná, takže Monika Rajnohová sa môže plne sústrediť iba na reprezentáciu. Slovenská hádzanárka sa nedávno stala hráčkou Le Havre Athletic Club Handball, no v týchto dňoch jej myseľ zamestnáva dvojzápas kvalifikácie MS proti Maďarsku. Reprezentačná spojka si uvedomuje, že proti silnému družstvu to bude mimoriadne ťažké, očakávať možno najmä fyzicky náročný duel.Reprezentantky v utorok absolvovali generálku na Maďarsko, ktorou bol duel v Michalovciach proti Švajčiarsku. Víťazstvo 25:23 sa nerodilo ľahko, no v zápase nešlo ani tak o výsledok, než o nacvičenie si herných situácií. Proti Maďarsku v sobotu 10. júna v Debrecíne a o štyri dni v Bratislave však pôjde o každý gól. Slovenky sa pokúsia prekvapiť favorita dvojzápasu, ktorý rozhodne o postupujúcom tíme na MS.uviedla Rajnohová.V kariére už pôsobila v Česku i vo Švédsku, skúsenosti má však aj s maďarskom hádzanou, ktorú okúsila v drese Mosonmagyaróvári KC SE.Monika Rajnohová si nasledujúcej sezóne opäť vyskúša legionárčenie, tentoraz vo Francúzsku. Krátko po sezóne 2016/17, ktorú dohrala v družstve HK AS Trenčín, sa dohodla s klubom Le Havre Athletic Club Handball. Zmluva s tímom poprednej európskej súťaže je pre Rajnohovú príjemnou psychickou vzpruhou pred dôležitým kvalifikačným dvojzápasom.uviedla pre TASR.