Rajoy: Španielska demokracia čelí najvážnejšej hrozbe

Madrid 11. októbra (TASR) - Španielska demokracia čelí najvážnejšej hrozbe za ostatných 40 rokov. Vyhlásil to dnes premiér Mariano Rajoy v španielskom parlamente.Odmietol návrhy na sprostredkovanie v spore s Katalánskom a vyzval na rešpektovanie španielskych zákonov. Obvinil tiež separatistov zo zosnovania "protidemokratického plánu na podsunutie svojej vôle celému ľudu Katalánska". Podľa agentúry AP konštatoval, že tohtomesačné referendum v Katalánsku bolo súčasťou stratégieRajoy uviedol, že španielska vláda nemala inú možnosť, ako obnoviť poriadok. Katalánske úrady porušili podľa neho zákon a vyprovokovali pouličné protesty na vytvorenie zdania falošnej legitímnosti, uvádza spravodajská stanica BBC.Španielsky premiér tiež konštatoval, že nikto by nemal byť hrdý na katalánske referendum o nezávislosti a ani na to, aký dojem vyvolalo. Dodal, že separatistické snahy Katalánska nepodporuje ani jedna krajina.Rajoy už pred vystúpením v parlamente dnes požiadal katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta, aby objasnil, či oficiálne vyhlásil alebo nevyhlásil nezávislosť Katalánska. Toto vysvetlenie je podľa Rajoya potrebné predtým, ako španielska vláda prijme ďalšie opatrenia.Predseda katalánskej vlády Puigdemont v utorok pred regionálnym parlamentom v Barcelone vyhlásil, že Katalánci v referende získali právo na nezávislosť, a aj podpísal deklaráciu o zvrchovanosti. Dodal však, že implementácia výsledku referenda sa o niekoľko týždňov odkladá, aby vznikol priestor pre rokovania s Madridom.