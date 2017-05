Rajoy varoval katalánskych podnikateľov pred následkami odštiepenia

Španielsky premiér Mariano Rajoy Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 27. mája (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy dnes upozornil katalánskych podnikateľov na riziká, ktoré by pre ekonomiku prinieslo odštiepenie sa Katalánska od Španielska.V príhovore ku katalánskym podnikateľom v prímorskom meste Sitges Rajoy podľa agentúry AP uviedol, že rozpad Španielska by mal "strašné ekonomické následky."Rajoy tiež zopakoval, že jeho vláda nepovolí referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré označuje za neústavné. Uviedol, že nepovolíKatalánska vláda však avizovala, že plebiscit o zotrvaní Katalánska v rámci Španielska usporiada v septembri tohto roku bez ohľadu na varovania vlády v Madride.Prezident podnikateľskej skupiny Círculo de Economía Juan José Bruguera vo svojom príhovore naliehal na Rajoya, aby vyriešil politický konflikt nájdením alternatívneho riešenia, ktoré by nebolo "len čierno-biele".V Barcelone sa dnes stretli miestne proseparatistické organizácie, ktoré žiadajú od regionálnej vlády, aby oznámila termín referenda.Regionálny parlament v Barcelone sa v októbri 2016 vyslovil za to, aby sa najneskôr do septembra 2017 konalo právne záväzné referendum o odtrhnutí Katalánska od Španielska. Proti tomuto zámeru sa v polovici decembra minulého roka postavil španielsky ústavný súd.Katalánsko získalo koncom 70. rokov rozsiahlu autonómiu, ktorá však mnohým nestačí. Nespokojnosť ešte prehĺbila hospodárska kríza v Španielsku. Katalánsko, ktorého hlavným mestom je Barcelona, produkuje pätinu HDP Španielska.