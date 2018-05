Rakell po triumfe na MS: Sme mašiny, budeme oslavovať aspoň tri dni

Švédsky hokejista Rickard Rakell (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 21. mája (TASR) - Švédski hokejoví reprezentanti dokázali po 26 rokoch získať dva tituly na majstrovstvách sveta po sebe. Oslavy po dramatickom nájazdovom triumfe 3:2 nad Švajčiarskom odštartovali priamo na ľade kodanskej Royal Areny, neskôr sa presunuli do šatne, na hotel a podľa útočníka Rickarda Rakella budú pokračovať ešte dlho.vyhlásil člen All-star tímu šampionátu pre denník Aftonbladet. Najproduktívnejší hráč Švédska na turnaji nazbieral v desiatich zápasoch 14 bodov za šesť gólov a osem asistencií.Pre "Tre Kronor" to je celkovo jedenáste zlato z MS, na konte majú aj 19 strieborných medailí a 17 bronzových.povedal pri oslavách v šatni obranca Hampus Lindholm.Švédi prešli turnajom bez jedinej prehry, pričom vyrovnaný riadny čas dokázali s nimi zohrať iba Slovensko (4:3 po predĺžení) a vo finále Švajčiari. Tí v nedeľňajšom zápase viedli 1:0 i 2:1, ale "tri korunky" dokázali vždy odpovedať. V tretej tretine mali navrch severania, no výborného Genoniho neprekonali, v predĺžení ich dvakrát zastavila žŕdka, no triumf nakoniec zariadili dva úspešné nájazdy proti jedinému súperovmu.pochválil súpera autor víťazného gólu.uviedol útočník Švédska Magnus Pääjärvi.Zisk zlata mal špeciálnu príchuť pre Adama Larssona. Vo februári mu totiž zomrel otec a taktiež bývalý reprezentant Robert Larsson, svoju medailu tak venoval práve jemu.uviedol.Oficiálne oslavy s fanúšikmi prebehnú v pondelok od 17.00 h v Kungsträdgarden (Kráľovská záhrada) v Štokholme.Švajčiarski hokejisti musia svoj zlatý sen najmenej o rok odložiť. Na majstrovstvách sveta v Dánsku však ukázali, že už nejde len o fantáziu, ale reálnu šancu na triumf, ktorá sa za určitých okolností môže už čoskoro naplniť.V kodanskej A-skupine s favoritmi tesne prehrali (ČR 4:5 pp a sn, Rusko 3:4, Švédsko 3:5), no vo vyraďovačke sa postarali o veľké prekvapenie, keď sa cez Ahovo Fínsko i McDavidovu Kanadu (zhodne 3:2) dostali až do finále. Kým pri predchádzajúcej účasti v boji o zlato v Helsinkách 2013 nemali proti Švédom žiadnu šancu (1:5), tentoraz boli veľmi blízko triumfu. V zápase dvakrát viedli, no Švédi vždy dokázali odpovedať a v nájazdoch rozhodli dva premenené pokusy súpera.Švajčiarom zahrali do karát aj okolnosti, keď zložili jeden z najlepších tímov za uplynulé roky. Nakoniec sa v ňom objavilo až osem hráčov zo zámorskej NHL, medzi nimi Roman Josi, Nino Niederreiter, Sven Andrighetto, Kevin Fiala či Timo Meier. Tých výborne doplnili hráči z domácej súťaže ako kapitán Raphael Diaz, center prvého útoku Enzo Corvi, či brankári Leonardo Genoni i Reto Berra. K úplnému "Dream Teamu" chýbal už len Nico Hischier. Mladíka, ktorého si vybralo New Jersey z prvého miesta vlaňajšieho draftu, vyradilo zranenie.Hráčom ušil taktiku na mieru bývalý úspešný reprezentačný útočník, ktorý si zahral zopár zápasov aj v NHL, terajší tréner Patrick Fischer. S národným tímom spolupracoval ako asistent s prestávkami už od roku 2012, na čelo realizačného tímu sa dostal v decembri 2016. Vlani na MS obsadili jeho zverenci 6. miesto, na ZOH v Pjongčangu sa im príliš nedarilo, keď skončili na 10. priečke, no všetko si vynahradili v Kodani.povedal Fischer pre švajčiarske médiá.Zatiaľ nie je isté, či bude hlavný kormidelník pokračovať v národnom tíme, ale ak áno, bude v ďalších rokoch pracovať pravdepodobne s takmer totožným tímom. Švajčiari totiž do Kodane priviedli prevažne mladých hráčov, ktorí majú budúcnosť pred sebou. Priemerný vek bol 25 rokov.uviedol pre portál 20min.ch.Výsledkový progres potvrdzuje aj produkcia mladých talentov a ich účasť v zámorskej NHL. Kým pri predchádzajúcom predstavení Švajčiarov vo finále MS 2013 si zahrali v zámorskej profilige iba štyria hráči, tento rok ich do hry zasiahlo až o desať viac.Hrdosť na vystúpenie prevažovala aj u hráčov:uviedol brankár Genoni.dodal obranca Švajčiarska Mirco Müller.Napriek záverečnej prehre sa turnaj vydaril. Z kodanskej A-skupiny postúpili Švajčiari ako štvrtí na úkor Slovenska a v nadstavbe dokázali vyradiť silných Fínov i Kanadu. Získali prvú medailu od roku 2013, keď v Štokholme taktiež prehrali vo finále so Švédskom (1:5). Predtým sa netešili z cenného kovu dlhých 60 rokov. Dokopy majú na konte tri striebra a osem bronzov.