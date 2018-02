Raketa vypálená zo Sýrie zasiahla reštauráciu v tureckom meste

Na snímke pracovník reštaurácie, zranený pri raketovom útoku. Kilis, Turecko, štvrtok 1. februára 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 1. februára (TASR) - Raketa vypálená zo Sýrie zasiahla vo štvrtok reštauráciu v tureckom pohraničnom meste Kilis a spôsobila zranenia najmenej piatim ľuďom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tureckých predstaviteľov.Guvernér rovnomennej provincie Mehmet Tekinarslan oznámil, že raketa, vystrelená zo sýrskej enklávy Afrín ovládanej sýrskymi Kurdmi, dopadla do mesta Kilis.Súkromná turecká agentúra Dogan zverejnila video, zachytávajúce muža so zranenou hlavou a oblečeného v bielom odeve zamestnancov kuchyne, ako ho odvádzajú do sanitky.Kilis a mesto Reyhanli, obe ležiace pri hraniciach so sýrskou enklávou Afrín, sa už stali terčom početných raketových útokov. Zahynuli pri nich najmenej štyria ľudia vrátane tínedžerky a zranenia utrpeli desiatky ďalších osôb.Turecká štátna agentúra Anadolu uviedla, že turecké delostrelectvo zareagovalo na útok paľbou na pozície útočiacich milícií v Afríne. Milície sú známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) a sú spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Turecko spustilo 20. januára cezhraničnú vojenskú ofenzívu na Afrín, aby túto enklávu vyčistila od YPG, ktoré Ankara pokladá zaa to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.