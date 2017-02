Rakovina je výzva pre svet. Hľadajme cesty, ako sa s ňou vyrovnať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Ženeva/New York/Paríž 4. februára (TASR) - Na tému "Dokážeme. Dokážem." je v rokoch 2016-2018 zameraná kampaň Svetového dňa boja proti rakovine. Ten pripadá na 4. februára a podľa internetovej stránky Svetového dňa boja proti rakovine bude kampaň akcentovať to, čo môžu všetci (kolektív) alebo jednotlivec urobiť pre zníženie globálnej záťaže, za ktorú sa rakovina považuje.Dátum zrodu Svetového dňa boja proti rakovine - 4. február - súvisí s podpísaním Charty práv onkologických pacientov na Svetovom summite boja proti rakovine, ktorý sa v roku 2000 konal v hlavnom meste Francúzska a podľa ktorého charta nesie názov. V meste na Seine ho podpísali vtedajší prezident Jacques Chirac za Francúzsko a generálny tajomník Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Koičiro Macuura. "Otcom" Parížskej charty ako zakladajúceho dokumentu boja proti rakovine je francúzsky onkológ David Khayat, ktorého v jeho úsilí podporili hneď na začiatku odborníci na nádorové choroby na celom svete. Cieľom profesora Khayata, rodáka z Tuniska, bolo prostredníctvom Charty práv onkologických pacientov ako medzinárodného dohovoru zvýšiť a zlepšiť prístup i kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom s onkologickými chorobami.Rakovina ovplyvňuje život každého človeka rôznym spôsobom. Ľudia majú možnosť konať tak, aby znížili jej vplyv na jednotlivca, rodiny či komunity. Svetový deň boja proti rakovine poskytuje príležitosť všetkým, aby sa zamysleli nad tým, čo môžu urobiť v boji proti rakovinovým ochoreniam.OSN na svojej webovej stránke upozornila, že by bolo možné znížiť úmrtnosť na rakovinové ochorenia, ak by človek znížil alebo úplne odstránil rizikové faktory, medzi nimi napríklad fajčenie, zvýšenú hmotnosť alebo obezitu, nedostatočnú konzumáciu ovocia a zeleniny, nedostatočnú fyzickú aktivitu a ďalšie.Svetový deň boja proti rakovine sa stal udalosťou, na ktorú každý rok upozorňujú Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC), Medzinárodné stredisko na výskum rakoviny (IARC) i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Rakovina je všeobecný termín vzťahujúci sa na ochorenia postihujúce ktorúkoľvek časť ľudského organizmu. Ochorenie vyvoláva zhubný nádor (odtiaľ aj termín "nádorové ochorenie"), pre ktorý je charakteristický nekontrolovaný rast s ničením okolitých tkanív i predpoklady pre metastázovanie.Na celom svete sa najčastejšie vyskytujú - v prípade mužov a podľa počtu úmrtí na svetovej úrovni - rakoviny pľúc, žalúdka, pečene, hrubého čreva a prostaty. Medzi ženami je to rakovina prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva a konečníka aj krčku maternice.