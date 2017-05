Rakúšan, ktorý bojoval na Ukrajine, popiera vojnové zločiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedenské Nové Mesto 30. mája (TASR) - Rakúšan Benjamin F. (25), ktorého koncom apríla zadržali v Poľsku a v pondelok vydali na trestné stíhanie do vlasti, poprel dnes opodstatnenosť podozrení z účasti na vojnových zločinoch na Ukrajine existujúcich voči jeho osobe. Stalo sa tak pri jeho prvom výsluchu na prokuratúre vo Viedenskom Novom Meste, informovala tlačová agentúra APA i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF s odvolaním sa na jeho právneho zástupcu.Podľa advokáta sa obvinenia z vraždenia zajatcov u jeho mandanta stretli s neporozumením, pričom na nich podozrivý hodnoverne reagoval. O obvineniach z vraždenia civilistov sa dnes vôbec nehovorilo, dodal právny zástupca.O prípadnom uvalení vyšetrovacej väzby na podozrivého by sa mohlo rozhodnúť podľa informácií z prokuratúry v stredu.Benjamina F. zadržali poľské orgány na základe európskeho zatykača vydaného Rakúskom, keď smeroval na Ukrajinu.Rakúšan mal podľa prokuratúry bojovať na ukrajinskej strane, pričom zabil vojakov protivníka, ktorí sa už predtým vzdali, respektíve civilistov. Týchto vojnových zločinov sa mal dopustiť na jar 2016, uviedol ešte skôr hovorca príslušnej prokuratúry.Podľa oficiálnych údajov ukrajinského rezortu obrany bol Rakúšan od 17. mája 2016 príslušníkom 59. brigády ukrajinských ozbrojených síl a 15. decembra 2016 sa bez povolenia vzdialil od svojho útvaru. Hovorca Pravého sektora potvrdil pôsobenie Benjamina F. v spomínanej brigáde, avšak poprel správy médií, podľa ktorých pred vstupom do ukrajinskej armády bojoval v radoch dobrovoľníckeho práporu tejto ultrapravicovej organizácie.