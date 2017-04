Rakúšan zabil rodinného priateľa, odsedí si doživotie

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Leoben 27. apríla (TASR) - Na doživotný trest väzenia odsúdili v Leobene v rakúskej spolkovej krajine Štajersko 30-ročného Daniela G. za vraždu svojho 70-ročného známeho, ku ktorému prechovával takmer rodinný vzťah. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.Vrah a obeť si boli veľmi blízki, veď obeť darovala obžalovanému napríklad dom vo Viedni a považovala ho takmer za svojho nevlastného syna. Ich konflikt v apríli 2015 sa však skončil niekoľkonásobným bodnutím nožom. Telesné pozostatky zavraždeného staršieho muža sa našli až v auguste 2016.Obhajoba argumentovala, že išlo o nehodu. Starý pán, ktorý sa vraj správal nestálo, údajne zaútočil na mladšieho muža a pri konflikte si zlomil väz. V čase, keď ho mladší bodol, bol vraj už po smrti.Presnú príčinu úmrtia neurčil vzhľadom na značný stupeň rozkladu telesných pozostatkov ani súdny lekár, znalec obhajoby však hovoril, že náraz hlavou vyvolal smrteľné krvácanie do mozgu.Mladý muž po čine zavolal svojmu kamarátovi, aby mu pomohol s odprataním tela zosnulého. Mužovi z Korutánska povedal, že to bola nehoda, čomu známy uveril, aj keď pôvodne chcel údajne zavolať políciu.Obaja mŕtve telo naložili do auta a následne pochovali vo výcvikovom priestore Seetaler Alpe. S kreditnou kartou zosnulého sa potom obaja vybrali do Bratislavy, kde sa opili.Keďže po dvoch týždňoch našli mŕtvolu odokrytú, zaliali ju betónom.Informácie priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF, ako aj internetové vydanie denníka Kleine Zeitung.Kým hlavný obžalovaný poprel, že by sa dopustil hrdelného zločinu, aj keď sa priznal k ďalším trestným činom obsiahnutým v žalobe - podvodu, falšovaniu podpisu či rušeniu miesta posledného odpočinku - jeho komplic sa priznal k vine a vyviazol s 15-mesačným podmienečným trestom väzenia.Matka a priateľka hlavného obžalovaného sa po vynesení rozsudku zrútili. Zdravotníci im poskytli prvú pomoc.