Rakúšania si napriek krásnemu dňu zájdu do aj volebných miestností

Viedeň 15. októbra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Rakúsku sprevádzalo dnes krásne slnečné počasie, ktoré pamätníci označujú za historicky najkrajšie v novodobých dejinách parlamentných volieb alpskej republiky. Nielen zväčša bezoblačná obloha a slnkom zaliata krajina, ale aj relatívne vysoké teploty, ktoré sa v nižších polohách pohybovali v okolí hranice 25 stupňov Celzia, však neodradili priveľa oprávnených voličov od účasti.Aj keď sa rakúske úrady na rozdiel od predchádzajúcich volieb rozhodli neposkytovať priebežne médiám konkrétne údaje o volebnej účasti, fakticky zo všetkých spolkových krajín vrátane metropoly Rakúska Viedne prichádzajú správy o značnom záujme občanov a veľkom ruchu vo volebných miestnostiach.V spolkovej krajine Vorarlbersko sa hlasovanie skončilo už o 13.00, avšak aj pre túto spolkovú krajinu platia vyššie zmienené skutočnosti.Jediným známym incidentom, ktorý narušil pokojný priebeh volieb, je prípad zo štajerského mestečka Hartberg, kde sa 77-ročný miestny občan neúspešne pokúsil podpáliť volebnú miestnosť, údajne pre nespokojnosť s volebnou situáciou. Muža privolaní policajti odviezli a ešte popoludní by ho mal vyšetriť lekár, ktorý stanoví, či je príčetný a zodpovedný za svoje konanie.Rakúske ministerstvo vnútra vo Viedni však veľmi kriticky reagovalo na zverejňovanie údajných čiastkových výsledkov alebo dokonca odhadov volebných výsledkov, ktoré sa objavujú na rôznych sociálnych sieťach. Pre tieto údaje niet žiadneho opodstatnenia, uviedol rezort, ktorý to označil za "čistý nonsens".Favoritom predčasných volieb v Rakúsku je Sebastian Kurz, úradujúci šéf rakúskej diplomacie, ktorý po prevzatí riadenia Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) pred niekoľkými mesiacmi volá po reformách nielen na straníckej, ale aj štátnej úrovni. Ak by sa výsledky fakticky všetkých prieskumov verejnej mienky potvrdili v praxi, v Rakúsku by mohli mať v 31-ročnom Kurzovi najmladšieho šéfa vlády na starom kontinente.Medzi osobnosti známe i ďaleko za hranicami alpskej republiky, ktoré ho podporili v závere predvolebnej kampane, patria okrem iných niekdajší majster sveta pretekov Formule 1 Niki Lauda či rodák zo Štajerska, hviezda strieborného plátna a bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger.Cesta do kresla spolkového kancelára môže byť však pre Kurza ešte komplikovanejšia, ako sa to javilo v uplynulých dňoch, pretože v prípade podpory, ktorá nedosiahne v jeho prípade viac ako 30 percent hlasov môžu byť rokovania o vzniku budúcej vlády náročné. Výsledky prieskumov v období iba niekoľkých hodín pred otvorením volebných miestností totiž naznačovali tak nízke zisky pre NEOS a zelených, že tzv. dirndlová koalícia už nefiguruje medzi reálne zvažovanými možnosťami riešenia povolebnej situácie.Za spoluprácu Kurzových ľudovcov práve s NEOS a zelenými sa vyslovili viacerí významní konzervatívci, tak napríklad niekdajší vicekancelár a líder ľudovcov Erhard Busek, bývalý rakúsky eurokomisár a minister pôdohospodárstva Franz Fischler, Heinz Nussbaumer, autor a hovorca bývalých prezidentov Rakúskej republiky Kurt Waldheima a Thomas Klestila, ale aj rakúsky kozmonaut Clemens Lothaler, prezident Nadácie Juliusa Raaba Markus Gull, či viaceré osobnosti z podnikateľskej sféry, oblasti vysokoškolského vzdelávania a médií.