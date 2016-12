Rakúšania si predsavzali väčšiu finančnú disciplínu v budúcom roku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rakúsky výrobný sektor vzrástol v decembri najvýraznejšie za takmer 6 rokov

Viedeň 29. decembra (TASR) - Rakúšania si na nový rok predsavzali väčšiu finančnú disciplínu. Z aktuálneho prieskumu vyplýva, že 80 % respondentov chce včas podať daňové priznanie a viac než dve tretiny chcú viac šetriť. Každý druhý plánuje v roku 2017 menej míňať a už nikdy neprečerpať účet.Štyria z desiatich Rakúšanov chcú častejšie kontrolovať stav účtu aj výpisy z účtu. Na druhej strane sa len štvrtina respondentov mieni zaoberať súkromným dôchodkovým poistením. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 16 % chce minúť viac peňazí a 9 % plánuje získať úver.Ďalších 19 % uviedlo, že v prvom rade bude viac ukladať na vkladnú knižku a rovnaké percento respondentov zvažuje investície do zlata. Svoje úspory chce 15 % skladovať doma alebo v trezore, 13 % rozmýšľa nad kúpou nehnuteľnosti. Len každý ôsmy Rakúšan uvažuje o vyšších investíciách do cenných papierov.Štyri pätiny respondentov chcú viac využívať internetový banking, 63 % naďalej uprednostňuje bankomaty. Na druhej strane, takmer polovica Rakúšanov plánuje častejšie navštevovať filiálky (46 %) a osobne sa stretávať s finančným poradcom (39 %). O digitálne platobné možnosti má záujem len každý piaty respondent.Online prieskum vykonali Erste Bank a Sparkasse od 6. do 15. decembra. Zúčastnilo sa na ňom 501 osôb vo veku nad 18 rokov. Prieskumy z posledných rokov však dokázali, že novoročné predsavzatia sa v podstate nedodržiavajú.Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v decembri vo výraznom raste, pričom tempo rastu dosiahlo takmer 6-ročné maximum. Prispeli k tomu rovnakou mierou nové objednávky aj produkcia.Index nákupných manažérov Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor, upravený o sezónne vplyvy, vzrástol v decembri na 56,3 bodu z novembrovej hodnoty 55,4 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index zároveň dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných 68 mesiacov.Pod výsledok sa podpísali ako nové objednávky, tak aj produkcia. V obidvoch prípadoch bolo zaznamenané vyše 5,5-ročné maximum.