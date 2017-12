Rakúska cisárovná Sisi sa narodila pred 180 rokmi

Na archívnej snímke retušovaný portrét cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej ako Sisi. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Viedeň/Bratislava 24. decembra (TASR) - Alžbeta Bavorská, známa aj pod menom Sisi, sa zapísala do histórie ako bavorská princezná, rakúska cisárovná a uhorská kráľovná. Bola manželkou jedného z najvýznamnejších monarchov 19. storočia, rakúskeho cisára Františka Jozefa I. V nedeľu 24. decembra uplynie 180 rokov od jej narodenia.Alžbeta (Elisabeth Amalie Eugenie) sa narodila 24. decembra 1837 v Mníchove. Bola dcérou bavorského vojvodu Maximiliána Jozefa.Pôvodne sa mal cisár František Jozef I. oženiť so staršou sestrou budúcej panovníčky Helenou, ale ako 23-ročný mladík sa zaľúbil v Bad Ischli (Rakúsko) do mladej, vtedy len 15 ročnej Alžbety.Rozprávková svadba bavorskej princeznej a rakúskeho cisára Františka Jozefa I. sa konala 24. apríla 1854 vo viedenskom Kostole sv. Augustína a trvala niekoľko dní. Svätostánok zdobili zlatom pretkávané baldachýny a desaťtisíce sviečok. Mladý cisársky pár sa následne usadil na zámku Schönbrunn a v Hofburgu vo Viedni. Sobáš manželského páru mal podporiť rakúske záujmy v Nemecku.Prvé roky jej manželstva vládla v krajine politicky napätá situácia. Habsburská monarchia stratila svoje popredné mocenské postavenie v Európe a po ťažkých vojenských prehrách taktiež talianske dŕžavy. Cisár bol zaneprázdnený povinnosťami. Cisárovná si krátila voľné chvíle a často chodievala do Laxenburgu neďaleko od Viedne. V rozsiahlom parku s rybníkom a neogotickým hradom Franzensburg sa mohla oddávať svojej veľkej vášni – jazde na koni. Alžbeta bola inteligentná, nadaná na jazyky, sčítaná a politicky aktívna.Okrem korunného princa Rudolfa porodila tri dcéry - Sophiu (zomrela ako dvojročná), Giselu a Máriu Valériu.Na viedenskom dvore sa Alžbeta začala učiť aj grécky a maďarsky. Sisi bola známa svojimi promaďarskými sympatiami. Neskôr sa stala aj uhorskou kráľovnou (1867).Spočiatku šťastní manželia sa po rokoch odcudzili. Cisár udržiaval vzťah s herečkou Katarínou Schrattovou.Na cisárskom poľovníckom zámku Mayerling, neďaleko Heiligenkreuzu v Dolnom Rakúsku, sa 30. januára 1889 odohrala jedna z tragédií rodu Habsburgovcov. Tridsaťročný korunný princ Rudolf, jediný syn cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety, tu spáchal samovraždu. Smrť syna Alžbetu hlboko ranila.Cisárovná sa napokon stala obeťou atentátu. Písal sa 10. september 1898 a Alžbeta sa chystala v Ženeve nastúpiť na loď, ktorá ju mala odviezť do mesta Montreux (teraz Švajčiarsko). Počas cesty, keď ju sprevádzala dvorná dáma, ju zavraždil taliansky anarchista Luigi Lucheni. Zomrela vo veku 61 rokov.Na Slovensku sa konajú podujatia, ktoré pripomínajú život cisárovnej Sisi. Múzeum Betliar otvorilo 4. júna 2015 výstavu Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta v našich dejinách a predstavách, ktorá bola na Slovensku vôbec prvou o tejto populárnej historickej postave. Súčasťou vystavovaných exponátov boli osobné predmety cisárovnej, mohutné trónne kreslo vyrobené pre Františka Jozefa I. i pravé plesové šaty filmovej kráľovnej, ktorú stvárnila pôvabná herečka Romy Schneiderová.Pre návštevníkov Bardejovských kúpeľov bolo 20. augusta tohto roka pripravené tradičné podujatie, počas ktorého mohli vidieť v inscenovanom pochode rakúsku cisárovnú Alžbetu a cisára Františka Jozefa I. Alžbetínsky deň sa koná každoročne na počesť pobytu cisárovnej v kúpeľoch (1895).