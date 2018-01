Rakúska koaličná strana FPÖ zostáva v skupine EP s Le Penovou

Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 19. januára (TASR) - Nacionalistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) zostáva napriek tomu, že vstúpila do novej rakúskej vlády, v politickej skupine Európskeho parlamentu, do ktorej patria aj strany známych euroskeptikov Marine Le Penovej a Geerta Wildersa. Pre piatkové vydanie denníka Der Standard to povedal jej generálny tajomník Harald Vilimsky.Tradične euroskeptická FPÖ vytvorila vlani v decembri koalíciu s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP), ktorej predseda Sebastian Kurz sa stal kancelárom zdôrazňujúcim proeurópsku orientáciu svojho kabinetu.FPÖ patrí v europarlamente do prevažne euroskeptickej skupiny Európa národov a slobody (ENF), ktorej členmi sú aj francúzsky Národný front (FN) Le Penovej a Wildersova Strana slobody (PVV).FPÖ podľa Vilimského v tejto frakcii zostáva, lebo tam má dobré podmienky pre prácu a v skupine je sloboda.Vilimsky však naznačil, že veci sa môžu na budúci rok po brexite a nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu zmeniť. Poznamenal, že v súčasnosti sú v zákonodarnom zbore EÚ tri skupiny, ktoré sú voči EÚ v rôznej miere kritické, pričom v dvoch zohrávajú poprednú úlohu britské strany.povedal Vilimsky.