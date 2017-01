Rakúska koaličná vláda sľubuje zavedenie zákazu moslimských závojov

Na snímke moslimská šatka burka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. januára (TASR) - Rakúska koaličná vláda prisľúbila dnes zavedenie zákazu moslimských ženských závojov zakrývajúcich tvár a tiež sprísnenie pravidiel prístupu pracovnej sily z východnej Európy na domáci trh práce. Ide o súčasť balíčka opatrení, ktorý má byť protiváhou vzostupu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).Protiislamsky zameraná FPÖ sa totiž v prieskumoch verejnej mienky už niekoľko mesiacov umiestňuje na prvom mieste obľúbenosti. Podľa agentúry Reuters je to spôsobené prílevom viac než milióna migrantov do Európy za uplynulé dva roky, ako aj s tým spojenými obavami o pracovné miesta a bezpečnosť.Kandidátovi FPÖ Norbertovi Hoferovi v decembri iba tesne uniklo víťazstvo v prezidentských voľbách.S blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať na budúci rok, rakúsky kancelár Christian Kern zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) dúfa, že predmetný balíček bude novou hybnou silou pre osemmesačnú vládnu koalíciu; tá je všeobecne považovaná za neveľmi efektívnu.uviedol konzervatívny vicekancelár Reinhold Mitterlehner na spoločnej tlačovej konferencii s Kernom.Predmetná dohoda obsahuje i zákaz moslimských závojov, ako sú burka či nikáb, ktoré úplne zakrývajú tvár alebo jej väčšiu časť. Dohoda ráta aj so všeobecnejším zákazom nosenia náboženských symbolov štátnymi zamestnancami.uvádza sa v koaličnej dohode. Prevažne katolícke Rakúsko je pri 8,7-miliónovej populácii krajiny domovom zhruba 600.000 moslimov.