Rakúska polícia pátra po islamistických radikáloch vo Viedni a Grazi

Viedeň 26. januára (TASR) - Rakúska polícia dnes spustila razie v mestách Viedeň a Graz, ktorých cieľom je vypátrať islamistických radikálov.Informovalo o tom dnes rakúske ministerstvo vnútra, ktorého hovorca Karl-Heinz Grundböck uviedol, že bližšie podrobnosti oznámi, keď sa policajné zásahy skončia a vyhodnotia.K dnešných raziám došlo necelý týždeň po tom, ako polícia vo Viedni zadržala 17-ročného mladíka, ktorý sa sám označil za člena "". Uviedol tiež, že tieto kruhy experimentovali s výrobou bômb.Po minulopiatkovom zadržaní podozrivého vo Viedni rakúske úrady informovali, že podozrivý bol blízko k spáchaniu útoku, pričom jeho potenciálnym terčom bolo metro. Minister vnútra Wolfgang Sobotka však tento pondelok uviedol, že sa neobjavili indície, že by zadržaný bol mal konkrétny plán na útok.Ďalšieho podozrivého, ktorý bol zrejme v kontakte so spomínaným zatknutým, je od sobotňajšieho zadržania vo vyšetrovacej väzbe v Nemecku.Agentúra DPA spresnila, že ide o 21-ročného muža, ktorý bol komplicom pri prekazenom teroristickom útoku v Rakúsku, keď mladíkovi zadržanému v Rakúsku pomáhal pri plánovaní útoku a v jeho byte v Neusse experimentovali so spôsobmi výroby výbušných materiálov.Kvôli kontaktom so zadržaným 17-ročným mladíkom rakúska polícia tento týždeň vypočúvala aj dieťa vo veku do 14 rokov.