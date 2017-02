Rakúska polícia pátra po Srbovi, ktorý ušiel z väznice v Klagenfurte

Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Klagenfurt/Viedeň 13. februára (TASR) - Rakúska polícia pokračuje v intenzívnom, avšak zatiaľ neúspešnom pátraní po 35-ročnom Srbovi, ktorý v piatok ušiel z väzenského zariadenia v Klagenfurte v spolkovej krajine Korutánsko s vozidlom na komunálny odpad.Predmetom vyšetrovania zostáva, či sa Srb, ktorý bol za mrežami pre majetkovú trestnú činnosť a falšovanie dokumentov, dostal do zahraničia alebo napríklad pokračoval v úteku smerom na Viedeň.Hovorca zariadenia v Klagenfurte Harald Streicher dnes akékoľvek konkrétnosti odmietol zverejniť s tým, že je na to priskoro.Srb podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov zrejme zo smetiarskeho vozidla zoskočil cestou cez mesto Klagenfurt na skládku komunálneho odpadu, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Jednou z kľúčových otázok pre vyšetrovateľov zostáva, koľko ľudí vedelo o tomto evidentne plánovanom úteku. Nie je však pravdepodobné, že by o ňom boli vedeli aj príslušníci väzenskej stráže.