Rakúska polícia: Za zmiznutím ľudí nie je vždy zločin

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 24. mája (TASR) - V Rakúsku registrovali k prvému májovému dňu celkove 1267 nezvestných osôb, a to 915 mužov a 352 žien. Viac ako polovica nezvestných (762) pochádzala z nečlenských štátov Európskej únie. Až 549 hľadaných mužského pohlavia a 197 ženského pohlavia ešte nebolo plnoletých.Vyplýva to z informácií, ktoré v týchto dňoch zverejnil Spolkový kriminálny úrad (BK) vo Viedni a ktoré vo štvrtok sprostredkoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Po nezvestných sa vďaka elektronickej kriminálpolicajnej informačnej službe (EKIS) pátra na celom území Schengenu. Takmer všetkých sa napokon podarí nájsť, neobjasnených zostáva podľa slov šéfa príslušného centra Stefana Meyera asi desať prípadov ročne. To sú obvykle kauzy spojené so stratou spojenia s nezvestnými na horách alebo počas ich pobytu v povodí riek či v okolí jazier, ale aj so samovrahmi. Asi 300 pátraní ročne vyhlásia po senioroch sužovaných demenciou.Z vlani ohlásených všetkých nezvestných sa asi stovka našla už po smrti.Polícia je však nezriedka konfrontovaná aj so zmiznutiami dospelých osôb, ktoré majú dobrovoľný charakter a rôzny motív.