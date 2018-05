Rakúska polícia zverejnila identikit zavraždenej z Neziderského jazera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Eisenstadt 3. mája (TASR) - Zverejnenie identikitu obete brutálnej vraždy, mladej ženy, ktorej časti tela sa našli v apríli postupne v Neziderskom jazere pri mestečku Rust v rakúsko-maďarskom pohraničí, prinieslo prvé indície o možnej identite zavraždenej.Dôvodne podozrivý z činu, 63-ročný Viedenčan Alfred U., ktorý je v súčasnosti už za mrežami, totiž údajne poznal iba domnelé meno obete, ktoré podľa rakúskych médií znie Beata, za ktorým sa mala skrývať slovenská prostitútka pôsobiaca v rakúskom hlavnom meste.Obhajkyňa zadržaného muža potvrdila, že sa k činu priznal tvrdiac, že prostitútku uškrtil vo Viedni v panike, keď sa ich stretnutieEšte v ten istý deň údajne telo rozštvrtil a odviezol do Rustu na západnom pobreží Neziderského jazera, kde nahádzal jednotlivé časti do vody z motorového člna.Vyšetrovatelia naďalej o identite obete nechcú hovoriť konkrétne, pretože overujú množstvo informácií, ktoré sa vynorili po zverejnení identikitu, a očakávajú i ďalšie reakcie širokej verejnosti.Vyplýva to zo štvrtkových informácií tlačovej agentúry APA a internetového vydania denníka Kronen Zeitung.Otázkou zatiaľ zostáva aj to, prečo muž odsúdený v minulosti právoplatne za trestné činy násilného charakteru predčasne putoval na slobodu.Pátranie po ďalších, ešte stále chýbajúcich častiach tela zavraždenej predbežne zastavili, potvrdila vo štvrtok hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte Verena Strnadová.Rakúska polícia vyzvala všetkých, ktorí by mohli poskytnúť relevantné informácie o žene vo veku 20-30 rokov, vysokej 155-165 cm, štíhlej postavy s červeno-čiernymi vlasmi ostrihanými na krátko, aby tak urobili cez burgenlandský krajinský kriminálny úrad a telefónne číslo 004359-133-103333 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese LPD-B-LKA@polizei.gv.at.