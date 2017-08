Rakúska Poľnohospodárska komora chce zavlažovať sady a polia z Dunaja

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 1. augusta (TASR) - Rakúsky energetický podnik Verbund neznepokojil zámer Poľnohospodárskej komory využiť Dunaj na zavlažovanie polí. Hovorca energetickej firmy Florian Seidl však dodal, že každý kubický meter vody, ktorý sa využije na zavlažovanie, bude znamenať menej elektrickej energie.Podľa hovorcu sa však musí najprv diskutovať o tom, koľko vody a kde sa odčerpá z rieky.Verbund prevádzkuje na Dunaji deväť hydroelektrární. V nich vyrobí toľko elektrickej energie, ktorá pokryje ročný dopyt všetkých rakúskych domácností.Poľnohospodárska komora chce čerpať z Dunaja vodu, ktorou by zavlažovala sady a polia so zeleninou do vzdialenosti 50 km. Náklady na prepravu vody by mali dosiahnuť jednu miliardu eur ročne. Hradili by ich daňoví poplatníci. Návrh dnes zverejnil prezident komory Hermann Schultes.