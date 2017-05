Rakúska vláda má nových členov, ale v práci parlamentu je kríza

Rakúsky kancelár Christian Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 17. mája (TASR) - Všetky rakúske parlamentné strany dnes vo Viedni potvrdili svoj zámer predčasne ukončiť súčasné volebné obdobie, čo sa premietlo do ich návrhu na vypísanie predčasných parlamentných volieb, ktorý postúpia ústavodarnému výboru zákonodarného zboru. Konkrétny volebný termín, na ktorom sa všetky relevantné strany dohodli - 15. októbra, ešte takisto oficiálne stanovia vo Viedni.Procedúru z formálnych dôvodov spestrí schválenie návrhu zákona, ktorým sa predčasne končí legislatívne obdobie zákonodarného zboru. V zdôvodnení sa poukazuje na právo Národnej rady rozhodnúť o svojom rozpustení prijatím zákona. Práve túto možnosť teraz poslanci využijú.Vo Viedni dnes do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena zložili ústavou predpísanú prísahu nový spolkový vicekancelár, ktorým sa stal minister spravodlivosti Wolfgang Brandstetter, ako aj nový minister hospodárstva, doterajší vládny koordinátor ľudovcov z ÖVP Harald Mahrer.Obaja vo funkciách nahradia Reinholda Mitterlehnera, doterajšieho predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorý oznámil 10. mája odchod zo všetkých politických funkcií, a to v dôsledku rastúceho napätia vo vnútrostraníckych radoch, ako aj vo vzťahoch s koaličným partnerom - Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ).Tento krok vyvolal vládnu krízu, rozpad doterajšej koalície a viedol k utorkovej dohode predstaviteľov všetkých parlamentných strán vo Viedni na termíne predčasných parlamentných volieb.Spolkový kancelár Christian Kern síce pri prezentácii nových členov svojho vládneho kabinetu na parlamentnej pôde vyjadril nádej v usporiadané prechodné obdobie a presvedčenie, že spolupráca s novým vicekancelárom Brandstetterom bude dobre fungovať, dnešné plenárne zasadanie zákonodarcov však akoby naznačilo, že odhodlanie zrealizovať niektoré spoločné projekty rozpadajúcej sa koalície nebude jednoduché presadiť v praxi. Niektoré legislatívne návrhy totiž plénum vrátilo dnes príslušným výborom.Mitterlehner, ktorého dezignovaným nástupcom na čele ľudovcov sa stal šéf rakúskej diplomacie Sebastian Kurz, dnes pri oficiálnom odovzdávaní rezortu hospodárstva svojmu nástupcovi apeloval na všetky politické sily, aby už ďalej nestupňovali napätie a vrátili sa k dialógu.Bývalý vicekancelár v tejto súvislosti netajil, že ho aktuálny vnútropolitický vývoj znepokojuje. Podľa jeho názoru získal v Rakúsku "mocenský poker" prevahu v enormnej miere. Keďže pripravenosť na spoluprácu nie je už taká, aká by mala byť, situácia sa blíži štátnej kríze, domnieva sa Mitterlehner, ktorý svojmu nástupcovi zaželal mnoho úspechov, ktoré krajina bude potrebovať.