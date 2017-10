Rakúska vláda podala demisiu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 17. októbra (TASR) - Rakúska vláda spolkového kancelára Christiana Kerna podala dnes demisiu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena. Informovala o tom televízia oe24.TV.Prezident demisiu formálne prijal a poveril dosluhujúcu vládu riadením krajiny až do zostavenia nového kabinetu.Van der Bellen podľa agentúry APA zopakoval, že sa mieni stretnúť s predstaviteľmi všetkých strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Následne poverí zostavením vlády predsedu najsilnejšej strany, teda šéfa ľudovcov Sebastiana Kurza.V nedeľných parlamentných voľbách zvíťazila Rakúska ľudová strana (ÖVP) pod vedením 31-ročného Sebastiana Kurza, ktorá získala 31,5 percenta hlasov voličov.Za ľudovcami sa umiestnili sociálni demokrati z SPÖ doterajšieho spolkového kancelára Christiana Kerna, ktorých volilo takmer 27 percent voličov. Na treťom mieste skončila Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so ziskom približne 26 percent.Cez štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prešla ešte strana NEOS vďaka podpore 4,9 percenta voličov a Kandidátka Petra Pilza so ziskom 4,14 percenta hlasov. Oficiálny výsledok volieb by mal byť zverejnený 31. októbra.