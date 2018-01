Rakúske akciové fondy vlani dosiahli výnosy vyše 30 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Viedeň 13. januára (TASR) - Do rakúskych investičných fondov vlani prišlo 3,5 miliardy eur netto. Celkovo fondy k 31. decembru spravovali 175,4 miliardy eur, čo je o 5 % viac než na konci roka 2016. Devätnásť rakúskych investičných spoločnosti vlani spravovalo 2011 akciových fondov.Inštitucionálni investori vlani uložili do fondov 3,24 miliardy eur netto, zvyšných 0,28 miliardy eur pochádzalo od malých súkromných investorovpíše Združenie rakúskych investičných spoločností (VÖIG) vo svojej tlačovej správe.Pre konzervatívne sporenie orientované na bezpečnosť a likviditu prichádzajú o výnosy. Najnovšie štúdie ukázali, že priemerný nominálny výnos rakúskeho peňažného majetku v rokoch 2012 až 2016 dosiahol 2,6 %, kým v ostatných európskych krajinách išlo až o 8 %.Podľa VÖIG najlepšie výsledky vlani zaznamenali rakúske akciové a realitné fondy. Rakúske akciové fondy počas jedného roka dosiahli zhodnotenie 30,31 %. Po nich nasledovali tieto akciové fondy: Európa (bez Británie) s 20,86 %, Ázia a Tichomorie (17,66 %), Japonsko (14,69 %), Severná Amerika (10,54 %), EÚ (10,36 %), eurozóna (9,93 %), Európa celkom (9,85 %) a medzinárodné akcie (9,15 %). Na 10. mieste sa nachádzali zmiešané dynamické a flexibilné fondy so zhodnotením 6,39 %.Výnosy správy majetku sa pohybovali od 2 % do 6,39 % a eurové dôchodkové fondy dosiahli do 2,16 %. Najviac peňazí smerovalo do zmiešaných fondov, ktoré na celkovom objeme financií získali podiel zhruba 43 %. Po nich nasledovali dôchodkové fondy s 37 % a akciové fondy so 16 %.Najväčší odliv peňazí nastal v dôchodkových fondoch, odkiaľ odišlo približne 0,56 miliardy eur. Čistý prílev peňazí zaznamenali akciové fondy (0,45 miliardy eur) a zmiešané fondy (3,62 miliardy eur).Otvorené realitné investičné fondy vlani opäť rástli. Objem prostriedkov sa medziročne zvýšil o 11,5 % na 7,5 miliardy eur. Čistý prílev prostriedkov dosiahol zhruba 715 miliónov eur. Päť realitných investičných spoločností spravuje 12 fondov a zaznamenalo priemerný ročný výnos 1,74 %.