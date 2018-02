Rakúske banky musia zmeniť podnikateľský model, ak chcú prežiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 3. februára (TASR) - V budúcnosti bude v Rakúsku oveľa menej poskytovateľov bankových služieb. Podľa najnovšej analýzy konzultačnej spoločnosti Oliver Wymann o 10 až 15 rokov bude mať úspešný podnikateľský model len 20 až 30 % existujúcich rakúskych bánk.Dôvodom pre nadchádzajúce výrazné zmeny bude zmenené správanie sa klientov, demografia a digitalizácia. Veľkú úlohu zohrávajú aj nízke úrokové sadzby, keďže doteraz boli rozdiely medzi úrokmi na sporenie a na úvery pohodlným zdrojom príjmov bánk. Ten v súčasnosti mizne.hovorí Martin Rauchenwald, odborník na bankový sektor vo firme Oliver Wymann.Podľa neho sa začne prejavovať modularizácia. Namiesto toho, aby banky ponúkali celý rad výlučne vlastných produktov, dôjde k oddeleniu tvorby produktov, distribúcie a uzatvárania zmlúv. Tieto tri oblasti sa v budúcnosti budú vyvíjať nezávislo.Spúšťačom budú nové technológie a navyše do Rakúska bude smerovať oveľa viac zahraničných bánk. Rakúsko bolo totiž doteraz ušetrené a mnohé medzinárodné banky ho považovali za akýsik Nemecku. Medzičasom na trhu pracujú aj firmy, ktoré ponúkajú dáta a rôzne analýzy.dodáva Rauchenwald. Napríklad, už dnes sú 18- až 40-roční klienti výrazne orientovaní na technológie: v jednej online aplikácii chcú mať všetky bankové služby a prepojenia.Ak budú chcieť banky ponúknuť klientom pridanú hodnotu, ktorá presiahne tradičné žiro konto a kreditnú kartu, budú sa musieť zmeniť na finančných koučov. V súčasnosti však podľa Rauchenwalda ešte nedospeli do tohto bodu.Banky majú dostatok potenciálu, ktorý môžu využiť. V centre pozornosti musí stáť ziskovosť a perspektíva z pohľadu klienta. Z banky sa musí sa stať podstatne príťažlivejší partner, a to bez ohľadu na vývoj úrokových sadzieb. Stratégiasa bankám nevyplatí.Úspešné podnikateľské modely sa musia výrazne zamerať na klientov. Veľmi dôležité bude to, aby všetky produkty, ktoré klient potrebuje pre svoj finančný život, dostal na jednom mieste. Pritom nemusí ísť len o vlastné produkty danej banky.uzatvára Rauchenwald.