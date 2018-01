Rakúske banky sa vo veci zákona o bankomatoch obrátili na Ústavný súd

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 12. januára (TASR) - Rakúske banky sa odmietajú zmieriť so zákazom poplatkov za výber hotovosti z bankomatov a povinnosťou previesť tieto práva na tretiu stranu, napríklad, nezávislého prevádzkovateľa bankomatov Euronet. Tento zákaz začína platiť v sobotu 13. januára.Odbor bankovníctva a poisťovníctva Hospodárskej komory Rakúska preto oslovil Ústavný súd. Požiadal o preverenie, či je zákon o bankomatoch v súlade s rakúskou ústavou. Riaditeľ odboru Franz Rudorfer uviedol, že zmluva na úkor tretieho, ktorá nariaďuje bankám niesť ľubovoľné poplatky tretích strán za bankomaty v Rakúsku,Rudorfer informoval, že Ústavný súd oslovili tesne pred Vianocami a rozhodnutie očakáva v priebehu tohto roka, hoci pred marcovým zasadnutím sa zrejme súd prípadom nebude zaoberať.Euronet napríklad v súčasnosti požaduje za výber hotovosti 1,95 eura a tieto náklady musia niesť rakúske banky.povedal Rudorfer. Rakúske banky podľa vlastných údajov len vo veľmi malej miere účtovali takéto poplatky. V budúcnosti to bude možné len po výslovnej dohode so zákazníkom.Ak cudzí prevádzkovateľ otvorí podnikanie na úkor domácich inštitúcií, určite to nebude v záujme rakúskej ekonomiky. Títo prevádzkovatelia budú svoje bankomaty inštalovať na vysoko frekventovaných miestach, keďže zarábajú na každom výbere. Navyše sieť bankomatov samotných bánk je v európskom porovnaní veľmi hustá. Podľa Rudorfera nový zákon o bankomatoch z hľadiska hustoty siete nikomu neposlúži.