Rakúske mzdy pre českých vodičov povedú k zdraženiu zájazdov

Praha 6. februára (TASR) - Rozhodnutie Rakúska zaviesť minimálnu mzdu aj pre zahraničných dopravcov by mohlo zvýšiť ceny českých zájazdov. Dopravcovia totiž nechcú šoférom dorovnávať mzdu na rakúsku úroveň zo svojho. Doplatiť by ju tak museli klienti cestovných kancelárií.Do Rakúska každoročne mieri množstvo autobusových zájazdov z Česka. Ak rakúski kontrolóri budú postupovať dôsledne, Česi si za výlety na hory budú musieť priplatiť.povedal riaditeľ dopravy spoločnosti Vega Tour Vladimír Adamec. Firma patrí medzi najväčších zájazdových dopravcov v Česku. Jej autobusy využíva napríklad líder trhu lyžiarskych zájazdov Nev-Dama.Starosti má aj Čedok. Pripojil sa preto k Spoločenstvu autodopravcov Čiech a Moravy a s pomocou europoslankyne Michaely Šojdrovej chce presadiť zmenu na únijnej úrovni.povedal šéf výjazdovej turistiky Čedoku Radek Matějček.Úplne jasne to uviedlo združenie dopravcov Česmad Bohemia.uviedol hovorca združenia Martin Felix.Za nemiestny protekcionizmus považuje krok Rakúska a ďalších krajín aj výkonná riaditeľka Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr Tereza Picková. Scenár zdraženia zájazdov síce považuje za predčasný, obavy však neskrýva. Ako uviedla,