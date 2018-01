Rakúske obce končia spoluprácu s bratislavskými vodárňami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava/Edelstal 11. januára (TASR) – Rakúska prihraničná obec Edelstal sa ako prvá z piatich prihraničných rakúskych obcí, ktoré mali viac ako 25 rokov zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), pripojila k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha. Pre TASR to potvrdil starosta Edelstalu Gerald Handig.povedal Handig. V krátkom čase sa postupne k Brucku pripoja cez nové, 50 kilometrov dlhé vysokotlakové potrubie s 10 prečerpávacími stanicami, ďalšie tri obce – Berg, Wolfsthal a Pama.Nový starosta Kittsee Johannes Hornek koncom minulého roka verejne oznámil, že aj jeho obec sa pripojí k Brucku.uviedol Hornek. Pripojenie sa k Brucku však bude Kittsee niečo stáť, pretože bývalá starostka Gabriele Nabingerová podpísala s BVS v júni 2017 novú zmluvu na ďalších päť rokov.potvrdil pre TASR predseda Dozornej rady BVS Radoslav Jenčík.Prihraničné obce Wolfsthal, Berg, Edelstal, Kittsee a Pama sa pripojili k Petržalke pred viac ako 25 rokmi po tom, čo si vybudovali spoločnú kanalizačnú sieť. V lete 2016, po päťročnom rokovaní s BVS o cenových podmienkach novej zmluvy pri využívaní čistiarne odpadových vôd v Petržalke, podpísali starostovia spomínaných piatich obcí dohodu so Združením oblastných kanalizácií Bruck/Neusiedl o pripojení sa k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha. Súčasne sa k nim pridali aj ďalšie rakúske prihraničné obce Neudorf bei Parndorf a Gattendorf.