Rakúske obce rokujú s BVS ohľadom čistiarne odpadových vôd

Bratislava 13. februára (TASR) – Rakúske prihraničné obce rokujú s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) o novej zmluve pre využívanie čistiarne odpadových vôd v bratislavskej mestskej časti Petržalka. TASR to dnes potvrdil hovorca BVS Ján Pálffy., uviedol Pálffy s tým, že v najbližších dňoch by sa mali na BVS stretnúť so zástupcami rakúskej prihraničnej obce Kittsee.Obecné rady Bergu, Kittsee, Edelstalu, Wolfsthalu a Pamy podpísali v lete roku 2016 dohodu so Združením oblastných kanalizácií Bruck/Neusiedl (AVBN) o pripojení k čistiarni Bruck an der Leitha. Odpadové vody po vybudovaní kanalizačného potrubia sa majú transportovať do čerpacieho zariadenia pri Intercity-Park Kittsee (ICP), odkiaľ potečú novým spoločným potrubím do čistiarne v Brucku. Realizačné stavebné práce, ktoré súvisia s pripojením k tejto čistiarni sa však do júna 2017, kedy vyprší platnosť pôvodnej zmluvy s BVS, nepodarí ukončiť.Starostovia piatich prihraničných obcí v Rakúsku sa rozhodli hľadať nové riešenie kanalizácie po niekoľkoročných neúspešných rokovaniach s BVS o novej cene za odvod odpadovej vody do čističky v Petržalke. Okrem ceny za stočné majú obce, podľa starostky Kittsee Gabriele Nabinger, problém aj s rakúskym právnym systémom.spresnila pre TASR starostka Nabinger.