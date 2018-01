Rakúske stredisko St. Anton je kvôli hrozbe lavín odrezané od okolia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Anton am Arlberg 21. januára (TASR) - Z dôvodu vysokého lavínového nebezpečenstva je od nedele dočasne nedostupné významné horské stredisko St. Anton am Arlberg ležiace v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko.Ako informovala agentúra APA, Rakúske spolkové železnice (ÖBB) prerušili spojenie s touto obcou. Uzatvorené sú aj všetky cestné prístupové komunikácie.Na rozdiel od momentálne takisto neprístupného švajčiarskeho strediska Zermatt môžu tirolskú obec opustiť v stanovených termínoch osobné autá vybavené reťazami a vybrané autobusy.Takáto situácia má trvať prinajmenšom do pondelka.V horských oblastiach spolkových krajín Vorarlbersko a Tirolsko bol cez víkend vyhlásený štvrtý z piatich stupňov lavínového nebezpečenstva. Na zvyšnom území Rakúska platí tretí stupeň.