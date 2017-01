Rakúskeho expolitika Westenthalera odsúdili za podvod a spreneveru

Peter Westenthaler (uprostred) v časoch politickej kariéry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. januára (TASR) - Niekdajšieho významného politika Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a bývalého lídra Zväzu za budúcnosť Rakúska (BZÖ) Petra Westenthalera odsúdili dnes večer vo Viedni za spoluúčasť na vážnom podvode a spreneveru na 2,5 roka odňatia slobody, z toho 10 mesiacov nepodmienečne. Ostatných 20 mesiacov trestu súd uložil s trojročnou podmienkou.Rozsudok nie je právoplatný, obhajoba avizovala ešte v súdnej sieni nielen odvolanie, ale aj sťažnosť, ktorou by chcela dosiahnuť jeho ničotnosť.Westenthaler sa už do konfliktu s rakúskymi zákonmi dostal opakovane, a to pre údajnú falošnú výpoveď v kauze svojho ochrankára, ale aj pre ublíženie na zdraví či kladenie odporu štátnej moci.V aktuálnom procese išlo o údajné zneužitie finančných prostriedkov na podporu rakúskej elitnej futbalovej súťaže, na ktorej čele stál svojho času Westenthaler, respektíve o prevod finančných prostriedkov z rakúskej lotériovej spoločnosti na Westenthalerovu stranu, opierajúci sa o fiktívnu faktúru.Pred vynesením rozhodnutia o vine obžalovaného i jeho komplica a vynesením trestu sudkyňa zamietla obhajobou požadované posúdenie ďalších dôkazov, ale aj predvolanie celého radu ďalších svedkov vrátane rakúskeho exknacelára Wolfganga Schüssela so zdôvodnením, že ich výpovede by nijakým spôsobom nemohli zmeniť posúdenie skutkovej podstaty činu.Prvostupňový súd pôvodne Westenthalera v marci 2015 predmetných obvinení v plnom rozsahu zbavil, najvyšší rakúsky súd však toto rozhodnutie v marci 2016 zrušil a nariadil opätovné prerokovanie prípadu.