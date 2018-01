Rakúskeho kancelára Kurza prijal francúzsky prezident Macron

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) víta rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza v Elyzejskom paláci v Paríži 12. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v piatok v Elyzejskom paláci v Paríži rakúskeho spolkového kancelára Sebastiana Kurza, ktorý si pre prvé bilaterálne rokovania po nástupe do úradu vybral cielene francúzsku metropolu, aby signalizoval proeurópsku orientáciu jeho vlády.Práve v oblasti európskej politiky jestvujú medzi vedúcimi činiteľmi oboch krajín mnohé identické alebo podobné názory.Kurz je navyše doma pod tlakom sociálnych demokratov, aby podporil Macronove reformné plány a aby sa ich Rakúsko snažilo aktívne realizovať v praxi - vniesť do procesu obnovy Európskej únie.Samotný rakúsky kancelár sa v piatok krátko pred stretnutím s Macronom vyjadril, že jestvuje mnoho oblastí, v ktorých Viedeň a Paríž. Konkrétne spomenul ochranu vonkajších hraníc EÚ, obrannú politiku, ale aj zdanenie internetových gigantov ako Facebook alebo Google.Kurz zároveň pripustil, že jestvujú i otázky, v ktorých sa názory Francúzska a Rakúska líšia.formuloval šéf rakúskej spolkovej vlády.Na zmeny na starom kontinente sú potrební partneri, a jedným z tých dôležitých je práve Emmanuel Macron, ako aj holandský premiér Mark Rutte, vyplynulo z Kurzových slov.Rakúsko chce podľa kancelárových slov podporiť krajiny ležiace na vonkajších hraniciach EÚ a popri finančnom príspevku tak urobiť aj v personálnej oblasti nevynímajúc vojenský aspekt. Najneskôr v druhom polroku 2018 - počas úradujúceho predsedníctva alpskej republiky v Rade EÚ - by to mala byť veľká téma, dodal Kurz.V rozhovore, ktorý zverejnilo piatkové vydanie denníka Le Figaro, sa však Kurz skepticky vyjadril k predstavám Macrona ozdôraznil.Európa viacerých rýchlostí je realitou a v istých oblastiach nutnosťou, konštatoval rakúsky kancelár, avšak napriek tomu nevidí tieto predstavy ako pozitívnu víziu do budúcnosti. Európska únia by sa podľa Kurzovho názoru mala koncentrovať na centrálne otázky ako obrana a bezpečnosť. Jeho krajina by chcela plniť v rámci Únie úlohu mostu a prispievať tak k znižovaniu napätia.