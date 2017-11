Rakúski ľudovci a slobodní bilancovali priebeh koaličných rokovaní

Na snímke vľavo novozvolený rakúsky premiér Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 3. novembra (TASR) - Lídri rakúskych ľudovcov z ÖVP a slobodných z FPÖ, Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache, v piatok popoludní bilancovali na tlačovej konferencii vo Viedni doterajší priebeh koaličných rokovaní a naznačili priority formujúcej sa vlády alpskej republiky. Tie by sa dali zhrnúť heslami zníženie daní a odvodov, štíhlejší a úsporne pôsobiaci štát s dôrazom na rozvoj vidieka a rešpektovanie ústavy a európskeho práva.S tematickým blokom Štát a spoločnosť súvisí zámer oboch strán aktívne sa podieľať na príprave rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2018 a na rozvoji Európskej únie v zmysle subsidiarity. Tak ľudovci, ako aj slobodní sa jasne hlásia k rakúskej politike neutrality. Aktéri koaličných rokovaní chcú modernizovať sociálne partnerstvo.V súvislosti s blokom Bezpečnosť, poriadok a ochrana vlasti sa ráta s komplexnou reformou trestného práva a prísnejšími trestami za násilné trestné činy. Líder slobodných Strache v tejto súvislosti zdôraznil, že by sa malo jasne rozlišovať medzi deliktami vo finančnej oblasti a zločinmi namierenými proti zdraviu, respektíve životu iných. Vo verejných priestoroch by mala byť zjavná posilnená policajná prítomnosť a strany budúcej vládnej koalície chcú striktnejšie postupovať aj v záujme potlačenia politického islamu.Pod tematický blok Sociálne otázky, korektnosť a nová spravodlivosť patrí zavedenie päťročného čakacieho obdobia pre prisťahovalcov, ktorí by po takomto legálnom pobyte v alpskej republike spĺňali podmienky pre minimálne sociálne zabezpečenie a rodinné prídavky, informoval líder slobodných. Podľa jeho názoru by táto úprava mala byť jednotná na celom území Rakúska. Obe strany by chceli zvýrazniť spoločenské uznanie rodín a zabezpečiť kvalitnú lekársku starostlivosť bez ohľadu na bydlisko a výšku príjmov.Na margo bloku Miesto Kurz informoval, že obe strany by chceli znížiť mieru daňového a odvodového zaťaženia občanov. Hlavnú pozornosť v sociálnej oblasti chcú pritom venovať deťom, rodinám a zárobkovo činným osobám. Mala by sa znížiť miera dovozu v sfére energetiky so zámerom posilniť domácu ekonomiku a bojovať proti klimatickej zmene.Účastníci koaličných rokovaní sa v bloku Budúcnosť navyše dohodli na povinnosti vzdelávať sa so stanoveným minimom v sfére písania, čítania a rátania, ako aj na zavedení tried nemčiny pred samotným vstupom do školského procesu vzdelávania, ako bolo sľubované vo volebných programoch.Obe strany sa dohodli aj na smerniciach pre odborné skupiny a na pravidlách samotných rokovaní.Vyplýva to z informácií, ktoré priniesli tlačová agentúra APA a internetové vydanie mienkotvorného viedenského denníka Der Standard.Ako ďalej informoval líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz, účastníci rokovaní posúdili najskôr rozpočtovú situáciu, pretože od nej sa môže odvíjať realita politických cieľov. Na prvý pohľad jesituácia relatívne pozitívna, uviedol v metafore Kurz a vyzdvihol konjunktúru i nízku úrokovú sadzbu. Pri detailnejšom pohľade sa však ukazuje, že treba zvládnuť veľké výzvy, poukázal na situáciu v oblasti štrukturálnych nákladov.Aj keď realizácia tohtoročného rozpočtu napreduje v súlade s plánom, niektoré závery prijaté v uplynulých mesiacoch nemožno refinancovať. Situácia tak nie je na 100 percent žiaduca, s tým sa však dá pracovať, priznal Kurz, ktorý neuviedol, či niektoré z naplánovaných projektov jeho budúci kabinet zruší.