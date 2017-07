Rakúski motoristi musia počas vikendu rátať s preťažením ciest

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň . júla (TASR) - Prázdniny, ktoré sa začínajú pre školákov z rakúskych spolkových krajín Korutánsko, Horné Rakúsko, Salzbursko, Štajersko, Tirolsko a Vorarlbersko, ale aj Veľká cena Rakúska formule 1 v Spielbergu, povedú zrejme od piatkového popoludnia k zvýšenej premávke na cestách alpskej republiky, upozornil dnes tamojší verejnoprávny rozhlas ORF.Motoristi by mali rátať s problémami pri opúšťaní metropoly Rakúska Viedne, ako aj na výpadovkách v Grazi, Linzi a Salzburgu. Vo Viedni navyše sťažujú plynulosť dopravy viaceré staveniská.Hlavný nával sa očakáva v sobotu, keď treba rátať hlavne na tranzitnom koridore Sever-Juh vedúcom cez Rakúsko s kolónami motorových vozidiel.Možnými rizikovými miestami sú vjazdy do viacerých tunelov v spolkových krajinách Korutánsko, Horné Rakúsko a Štajersko, s preťažením treba rátať aj na trase vedúcej cez priesmyky v Tirolsku, ktorú často využívajú turisti z Nemecka a Holandska. To isté platí aj pred viacerými mýtnymi bránami pred diaľničnými úsekmi.