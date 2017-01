Rakúsko a Nemecko ničí víchrica o sile orkánu,očakávajú sa silné mrazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Berlín 4. januára (TASR) - Časti Rakúska a Nemecka zasiahla v noci na dnes tlaková níž Axel, ktorú na niektorých miestach sprevádzal prudký vietor a sneženie.Cez severovýchod Rakúska sa podľa verejnoprávnej stanice ORF prehnala víchrica so silou orkánu, pričom na okraji Viedne namerali nárazy s rýchlosťou 131 kilometrov za hodinu. Viaceré viedenské parky sú uzavreté; v mestskej časti Ottakring spadol na zaparkované auto vyvrátený strom.Zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko hlásili dopoludnia v dôsledku vetra a sneženia obmedzenia v cestnej premávke a výjazdy hasičov k vozidlám, ktoré po šmyku uviazli mimo vozovky. Odlomené konáre tiež spôsobili meškania v železničnej doprave.Na klzkej vozovke havarovali dnes v Hornom Rakúsku dva autobusy, pričom oba sa prevrátili na bok. Pri nehode v obci St. Lorenz am Mondsee bolo zranených 19 cestujúcich z Ázie, pri nehode neďaleko obce Rainbachu im Mühlkreis utrpela zranenia väčšina z 13 cestujúcich.Rakúski meteorológovia podľa ORF očakávajú, že po utíchnutí víchrice dôjde v najbližších dňoch k mimoriadnemu ochladeniu, pričom teplota vzduchu bude na niektorých miestach najnižšia od roku 2012. V horských oblastiach by mala klesnúť až na mínus 21 stupňov Celzia. Očakáva sa tiež výdatné sneženie.Silný vietor hlásili dnes aj z Nemecka, kde meteorológovia vydali výstrahu pre južnú, juhovýchodnú, strednú i severnú časť krajiny. Podľa internetového vydania denníka Die Welt je v dôsledku sneženia potrebné rátať s obmedzeniami v doprave. V Bavorsku sa tiež očakáva, že do soboty teplota klesne až na mínus 20 stupňov Celzia, zatiaľ čo na pobreží Baltského mora hrozia najhoršie záplavy za ostatných desať rokov.Intenzívne sneženie komplikovalo dnes dopravu na území Česka, kde by sa mohla podľa údajov spravodajského servera iDNES.cz vytvoriť miestami až polmetrová vrstva snehu.