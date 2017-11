Rakúsko: Bezdomovec mal pri sebe TNT, údajne ho získal na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. novembra (TASR) - Polícia v hlavnom meste Rakúska v piatok nakrátko zadržala bezdomovca, ktorý mal pri sebe 400 gramov trinitrotoluénu (TNT), ako aj ostrý vojenský náboj a nôž. Päťdesiatštyriročný muž pochádzajúci z nemeckého Frankfurtu uviedol, že trhavinu si priniesol z jedného zo slovenských vojenských výcvikových priestorov, informovala v sobotu tlačová agentúra APA s odvolaním sa na vyjadrenie policajného hovorcu.Policajtov v centre Viedne zalarmovala predavačka z čerpacej stanice, ktorej bezdomovec krátko predtým povedal, že má pri sebe TNT. Po mužovi následne pátrali početné hliadky, a to aj s pomocou psov vycvičených na vyhľadávanie trhavín.Nemenovaného Nemca nakoniec našli na základe poskytnutého opisu, pričom chemický rozbor materiálu, ktorý mu zhabali, potvrdil, že ide o TNT. Na to, aby mohol byť vyvolaný výbuch, by však bolo potrebné ďalšie spracovanie, poznamenal policajný hovorca.Polícia podľa APA zdôraznila, že prípad nemá nijakú súvislosť s terorizmom. Muža, ktorý údajne pred zhruba deviatimi rokmi odišiel z Nemecka a jazdí odvtedy po Európe na bicykli, nevzali do väzby, čelí však trestnému stíhaniu za porušenie zákona o zaobchádzaní s vojenským materiálom.