Rakúsko bilancuje 15 rokov od zavedenia eura: K zdražovaniu nedošlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP-European Commission Foto: TASR/AP-European Commission

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 28. decembra (TASR) - Rakúsko 1. januára 2002 zaviedlo euro a zrušilo tak svoj šiling. Obávaný efekt zdražovania sa za 15 rokov nedostavil, no k výraznejšiemu prepojeniu menovej únie ešte povedie dlhá cesta. Dlhová kríza v Európe túto priepasť prehĺbila a sporná je aj súčasná politika nízkych úrokových sadzieb.Euro nespôsobilo zdražovanie, to zapríčinili iné ekonomické faktory. Miera inflácie v Rakúsku v rokoch 1987 až 2001 dosahovala v priemere 2,3 %, od roka 2002 klesla na 1,9 %. Hospodársky rast v Rakúsku 15 rokov pred zavedením eura dosahoval v priemere 2,6 %, po jeho zavedení zhruba 1,4 %. Ekonomická kríza v roku 2009 zaťažila aj Rakúsko, napríklad nezamestnanosť v posledných rokoch dosahovala rekordnú úroveň.Európska centrálna banka (ECB) inak smeruje svoju peňažnú politiku, než jej americký náprotivok. Kým ECB si za najvyšší cieľ postavila stabilnú infláciu v eurozóne, americký Fed zodpovedá aj za situáciu na trhu práce.Euro v pozícii svetovej meny zažilo vzostupy aj pády. Pri zavedení meny v roku 2002 bol jej kurz 0,86 USD a do júla 2008 razantne vzrástol na 1,59 USD. Odvtedy euro oslabuje. Hospodárska kríza v rokoch 2008 a 2009, dlhová kríza a politika nízkych úrokov ECB stlačili kurz eura. Pred Vianocami jednotná mena čiastočne spadla až na 1,0352 USD, a tým na najnižší kurz od začiatku roka 2003. Dnes bol kurz eura 1,0424 USD.Guvernér Rakúskej národnej banky Ewald Nowotny opakovane poukazuje na zvyšovanie cien o 8 až 9 % v 70. rokoch, na ktoré sa zabúdalo, keď sa hovorilo o zdražovaní po zavedení eura. Cudzinci v Európe ušetrili na poplatkoch pri výmene peňazí a najmä firmy vyzdvihli úľavy, ktoré priniesla jednotná mena:hovorí prezident Hospodárskej komory Christoph Leitl.Pozitívnu bilanciu predkladá aj ekonóm inštitútu Wifo Fritz Breuss. "Účasťou na všetkých integračných krokoch od roka 1989 (otvorenie východnej Európy, členstvo v EÚ, rozširovanie EÚ) mohlo Rakúsko svoj reálny HDP ročne zvýšiť o dodatočných 0,5 až 1 %."Poprední európski politici majú v súčasnosti obavy o existenciu eura, a to nielen vzhľadom na krízu v Grécku. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble minulý týždeň varoval pred rozpadom menovej únie.povedal týždenníku Die Zeit.