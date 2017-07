Rakúsko chce chrániť svoje hranice pred migrantmi,Taliansko protestuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Rím 4. júla (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz dnes vyhlásil, že jeho krajina je pripravenásvoje hranice s Talianskom. Viedeň sa pripravuje na sprísnenie kontroly hraníc v čase rastúcich obáv, že tok migrantov do Talianska by mohol čoskoro zaplaviť Rakúsko.Taliansky rezort diplomacie si dnes predvolal rakúskeho veľvyslanca v Ríme po tom, ako rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil avizoval možné skoré obnovenie kontrol na rakúsko-talianskych hraniciach aj za pomoci vojakov.Doskozil pre dnešné vydanie denníka Kronen Zeitung povedal, že jeho rezort je pripravený nasadiť 750 vojakov na ochranu štátnych hraníc v oblasti Brennerského priesmyku v spolkovej krajine Tirolsko, a to v priebehu troch dní. Hovorca jeho ministerstva popred dnes správy, že rezort obrany tam už vyslal obrnené vozidlá.Rakúske úrady zatiaľ podľa agentúry AP neevidujú výraznejší nárast vstupu migrantov na územie krajiny. Kurz však vo vyjadrení pre rakúsku agentúru APA dnes povedal, že Taliansko i Európska únia musia vedieť, že".