Rakúsko je neutrálne a suverénne už 62 rokov

Viedeň 26. októbra (TASR) - Rakúska republika si štátnym sviatkom vo štvrtok 26. októbra pripomenie 62. výročie prijatia spolkového zákona o neutralite Rakúska.Desať rokov po skončení druhej svetovej vojny, 26. októbra 1955, získalo Rakúsko prijatím zákona o trvalej neutralite opätovne štátnu suverenitu a nezávislosť.Prvýkrát sa Rakúsko stalo republikou po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918. Vtedy po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie na viaceré nástupnícke štáty vznikla Rakúska republika. Tá sa zmietala v hospodárskych a vnútropolitických problémoch. Hospodársku krízu a politické spory využil v roku 1933 vtedajší kancelár Engelbert Dollfuss (žil 1892-1934) a republiku zmenil na autoritatívny štát.Ďalšia rana pre nástupnícky štát po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie prišla v roku 1938. Vojská hitlerovského Nemecka vpochodovali do Rakúska a pripojili krajinu do národnosocialistickej Nemeckej ríše Adolfa Hitlera.V roku 1943 tri veľmoci - ZSSR, USA a Británia - podpísali v sovietskej metropole tzv. moskovskú deklaráciu, ktorou toto pripojenie vyhlásili za neplatné.Na konci druhej svetovej vojny sa Rakúsko stalo opäť samostatným štátom, keď dočasná vláda Karla Rennera (žil 1870-1950) vyhlásila 27. apríla 1945 nezávislosť Rakúska. Celé desaťročie bolo Rakúsko v správe víťazných mocností druhej svetovej vojny, teda Británie, Francúzska, USA a ZSSR.Výrazný obrat v ceste k nezávislosti Rakúska nastal 15. mája 1955, keď ministri zahraničných vecí USA, ZSSR, Francúzska, Británie a Rakúska podpísali vo Viedni zmluvu o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska.Predpokladom uzavretia tejto zmluvy bol záväzok Rakúska zachovať si neutralitu a nevstúpiť do žiadneho vojenského bloku. Zmluva uznala Rakúsko v hraniciach určených 1. januára 1938. Vojská víťazných veľmocí postupne opúšťali krajinu a Rakúsko sa stalo členom OSN.Rakúsky parlament 26. októbra 1955 schválil spolkový zákon o trvalej neutralite Rakúska. O desať rokov neskôr vyhlásili tento deň za štátny sviatok Rakúskej republiky.