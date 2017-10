Rakúsko malo už začiatkom októbra dostatočné zásoby plynu

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Viedeň 5. októbra (TASR) - Rakúske strategické zásobníky zemného plynu sú už teraz na nadchádzajúcu zimu dostatočne naplnené, a to na 83 %.uviedol dnes vo Viedni šéf štátneho kontrolného úradu (E-Control) Wolfgang Urbantschitsch.V pondelok (2.10.) bola ich celková kapacita, ktorá je vyššia ako 92.000 GWh, využitá na 83 %. Rakúsko malo na zimu pripravených 6,8 miliardy kubických metrov (m3) paliva.Zásobníky v krajne mali v roku 2009, pred poslednou krízou v Európe, kapacitu 40.000 GWh. Pred 15 rokmi, keď sa začala liberalizácia trhu so zemným plynom, sa dalo do nich umiestniť iba 32.202 GWh energie. Vtedy boli v krajine dva podniky, ktoré sa starali o rezervy plynu, teraz ich je päť.