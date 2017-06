Rakúsko momentálne pomoc migrantom v Gabčíkove nepotrebuje

Archívne foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Viedeň 15. júna (TASR) - Rakúsko chce naďalej pre prípad potreby registrovať priestory pre žiadateľov o azyl v slovenskom Gabčíkove, ktorých využívanie nie je aktuálne nevyhnutné aj s ohľadom na dostatok rezerv na rakúskom území. Podrobnosti ďalšej spolupráce by sa mali objasniť pri rokovaniach so slovenskou stranou, informovala dnes tlačová agentúra APA s odvolaním sa na rezort vnútra vo Viedni.Slovensko ponúklo v roku 2015 Rakúsku bezplatne možnosť ubytovať dočasne v Gabčíkove žiadateľov o azyl, ktorých množstvo spôsobilo vtedy krízovú situáciu v alpskej republike.Napriek faktu, že momentálne Rakúsko nepotrebuje nutne využiť tieto priestory, rado by ich naďalej registrovalo ako možnú alternatívu, rokovania so Slovenskom o tejto otázke sú však ešte pred predstaviteľmi oboch krajín.Platnosť pôvodnej slovensko-rakúskej bilaterálnej dohody o umiestnení žiadateľov o azyl z Rakúska na území SR vyprší v polovici júla. Slovensko však už avizovalo, že je pripravené kontrakt predĺžiť alebo uzavrieť nový. Ministri vnútra oboch krajín, Robert Kaliňák a Wolfgang Sobotka, by sa o problematike mali porozprávať na budúci týždeň v Budapešti.