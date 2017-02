Rakúsko plánuje novú balkánsku ofenzívu na ochranu hraníc

Ilustračná snímka Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Berlín/Viedeň 7. februára (TASR) - Takzvaná balkánska migračná trasa stále nie je uzavretá do takej miery, ako by to bolo potrebné. Viedeň chce preto posilniť spoluprácu v oblasti ochrany hraníc s krajinami ležiacimi na tejto trase, povedal pre dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt rakúsky sociálnodemokratický minister obrany Hans-Peter Doskozil.Nové opatrenia majú zabrániť migrantom dostať sa z Bulharska alebo Grécka ďalej na sever.vyhlásil Doskozil.Na Balkáne podľa neho neutícha aktivita pašerákov ľudí a nachádza sa tam stále značný počet migrantov. V súčasnej dobe prichádza každý deň do Rakúska 500-1000 utečencov. Tento vývoj z veľkej časti kopíruje ich počty v Nemecku, kde v uplynulom období registrovali mesačne okolo 15.000 nových utečencov.Situácia sa však môže kedykoľvek zhoršiť a na dohodu o migrantoch medzi EÚ a Tureckom sa nedá spoľahnúť. "" konštatoval Doskozil.Rakúska vláda podľa Doskozila momentálne pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré jej umožnia na bilaterálnej báze vyslať do krajín EÚ alebo mimo vojakov nej nielen z humanitárnych dôvodov, ale aj na ochranu ich hraníc - ak tieto krajiny o to požiadajú a Rakúsko na to bude mať kapacity.Počet migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v EÚ, považuje Doskozil stále za "príliš vysoký", preto ich treba dôslednejšie deportovať. Za vhodné prostriedky na jeho zníženie považuje Doskozil repatriačné centrá, prísnejšie tresty za nerešpektovanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o azyl a masívne škrty prostriedkov pre nelegálnych migrantov.Doskozil navrhuje zvolanie ". Bolo by tiež dobré vytvoriť funkciu splnomocnenca pre repatriáciu, ktorý by sa zhostil tejto dôležitej témy.