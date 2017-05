Rakúsko podporilo iniciatívu za ochranu južných hraníc Líbye

Africkí utečenci Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. mája (TASR) - Rakúsko podporuje nemecko-taliansky návrh o misii Európskej únie, ktorej úlohou by bola ochrana južných hraníc Líbye, vyhlásil pre dnešné vydanie nemeckého periodika Die Welt rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka.Predstaviteľ rakúskych ľudovcov podčiarkol, že po uzavretí balkánskej migračnej trasy, ku ktorej podľa jeho slov došlo z iniciatívy nového lídra Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurza, treba viac pozornosti venovať oblasti Stredomoria. Preto je v plnej miere potrebné podporiť požiadavku Nemecka a Talianska, konštatoval Sobotka.Ak by sa totiž podľa jeho názoru podarilo práve v tejto lokalite (na juhu Líbye) uzavrieť cestu masám utečencov, výrazne sa zníži aj počet plavidiel s migrantmi smerujúcimi zo severnej Afriky na starý kontinent.Podľa nemeckého periodika však spomínaný projekt nebude jednoduché realizovať. Počet osôb smerujúcich z Nigeru do Líbye sa síce v poslednom čase výrazne znížil, pretože nigerská vláda vďaka podpore Únie dôraznejšie postupuje proti prevádzačom, avšak ľudia z iných krajín regiónu aj naďalej využívajú práve juholíbyjskú hraničnú čiaru na postup smerom na sever. Navyše kontrolu nad pohraničím tam majú v rukách po zuby ozbrojení príslušníci miestnych kmeňov, ktorých napriek interným konfliktom spája dobre vynášajúce pašeráctvo.Nedeľník Welt am Sonntag sa už v marci v jednom z materiálov zmienil o formujúcom sa pláne ochrany líbyjských hraníc s Nigerom, Čadom a Sudánom. Nedávno potom Die Welt priniesol informáciu o spoločnej výzve ministrov vnútra Nemecka a Talianska, Thomasa de Maiziera a Marca Minnitiho, v ktorej Európskej komisii navrhli zriadenie misie kontrolujúcej štátne hranice v danom regióne za účasti všetkých členských krajín Únie.