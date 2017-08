Rakúsko posilní vlakové spojenia z Wolfsthalu na letisko Schwechat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/St. Pölten 25. augusta (TASR) - Viedeň a Dolné Rakúsko rozhodli o posilnení vlakového spojenia S7, ktoré premáva na trase Floridsdorf-letisko Schwechat-Wolfsthal. V časoch špičky budú od 4. septembra na tejto trase každú hodinu namiesto dvoch vlakov premávať štyri. Linka S7 je okrem City Airport Train (CAT) a Aiportbus jediným verejným spojením na viedenské letisko.Ponuka sa zameriava najmä na množstvo dochádzajúcich ľudí, ktorí každý deň cestujú do hlavného mesta. Nové vlaky pribudnú v pracovných dňoch v časoch od 5.00 do 9.00 a od 15.00 do 19.00. Používať sa budú najnovšie súpravy - bezbariérové vlaky Cityjet.Vlaky v rámci Dolného Rakúsku nebudú zastavovať na všetkých zastávkach, čím ľudia cestujúci z Wolfsthalu ušetria 10 minút. Vypustené budú zastávky Mannswörth, Zentralfriedhof, Geiselbergstraße a Vienna Biocenter St. Marx.Náklady na skrátenie intervalov si rovným dielom podelia spolkové krajiny Viedeň a Dolné Rakúsko. Obidve ročne uvoľnia milión eur každá.Viedeň chce okrem toho od 4. septembra účinnejšiedochádzajúcich ľudí na okraji mesta. Z toho dôvodu posilní autobusové spojenia zo záchytných parkovísk v lokalite Oberlaa, denne pribudne 40 nových spojov. Mesto plánuje vybudovať ďalšie záchytné parkoviská.