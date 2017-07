Rakúsko presadzuje navracanie migrantov už z vonkajších hraníc EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 7. júla (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz sa vyslovil za to, aby boli migranti smerujúci do Európy zastavovaní už na vonkajších hraniciach Európskej únie, odkiaľ by mali byť ihneď po záchrane a zabezpečení potrebnej starostlivosti navracaní do krajín svojho pôvodu.Vo vysielaní verejnoprávnej televízie vo štvrtok večer spomenul Egypt, Španielsko a Austráliu ako príklady krajín, ktoré v súčasnosti uplatňujú takýto postup.Podľa Kurza by malo byť súčasťou príslušných opatrení poskytovanie pomoci krajinám, odkiaľ migranti pochádzajú, ako aj presídľovací program zavádzajúci regulovanú imigráciu do Európy.myslí si Kurz, ktorý poukázal na tisíce obetí na životoch, zaznamenané v uplynulých dvoch rokoch na migračnej trase naprieč Stredozemným morom.Minister taktiež podporil myšlienku tzv. kódexu správania, ktorým by sa mali riadiť mimovládne organizácie zachraňujúce migrantov na mori.Kurz predtým vyslovil predpoklad, že niektoré z týchto organizácii môžu byť tajne dohodnuté s prevádzačmi, upozornila dnes v tejto súvislosti agentúra AP.