Rakúsko prevzalo prvých migrantov v rámci relokačného programu EÚ

Ilustračné foto.

Viedeň 24. augusta (TASR) - Rakúsko prevzalo dnes prvých 15 migrantov v rámci programu prerozdelenia, na ktorom sa štáty Európskej únie dohodli v roku 2015.Na viedenskom letisku pristálo okolo 10.30 h lietadlo so 14utečencami a jedným novorodencom, ktorí pochádzajú z Eritrey a Sýrie, informovala agentúra APA s odvolaním sa na správu denníka Die Presse. Očakáva sa tiež príchod ďalších najmenej 35 žiadateľov o azyl.Rakúsky kancelár Christian Kern odsúhlasil ešte v apríli začatie preberania migrantov z Talianska a Grécka po tom, ako Európska komisia zamietla požiadavku Rakúska, aby bolo naďalej vyňaté z relokačného programu EÚ. Na základe dohodnutých kvót má Rakúsko prevziať do jesene celkove 1953 žiadateľov o azyl. Minister vnútra Wolfgang Sobotka chcel tento počet predbežne obmedziť na 50 osôb s tým, že o splnení celého záväzku mal kancelár Christian Kern ešte vyjednávať, zo strany Bruselu však nedosiahli nijaký ústupok.Podľa agentúry APA je vysoká pravdepodobnosť, že všetci prevzatí žiadatelia o azyl zostanú v Rakúsku natrvalo. Uvedenú skupinu mali v priebehu dneška ubytovať v záchytnom stredisku Traiskirchen, kde budú čakať na výsledky bežného azylového konania.Rakúsko bolo až do minulého roka oslobodené od povinnosti prevziať migrantov z iných krajín EÚ, keďže predtým samo prijalo vysoký počet žiadateľov o azyl.