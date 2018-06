Rakúsko s Fodom stopercentné, dočkalo sa triumfu nad Nemeckom

Na archívnej snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Klagenfurt 3. júna (TASR) - Tréner nemeckých futbalistov Joachim Löw si v prípravnom stretnutí s Rakúskom odskúšal šírku kádra pred majstrovstvami sveta v Rusku. Reprezentačný debut vo veku 29 rokov doprial útočníkovi Nilsovi Petersenovi, po náročnej klubovej sezóne nechal odpočívať Matsa Hummelsa, Thomasa Müllera (obaja Bayern Mníchov) aj Toniho Kroosa (Real Madrid).Nemci podľahli v Klagenfurte domácemu výberu 1:2. Prehrali v druhom zápase za sebou a na víťazstvo čakajú od konca kvalifikácie MS 2018, no v predchádzajúcich prípravných dueloch si merali sily s najzvučnejšími súpermi: Anglickom (0:0), Francúzskom (2:2), Španielskom (1:1) a Brazíliou (0:1).povedal Löw na stránke BBC.Úradujúci majstri sveta viedli po góle Mesuta Özila, za domácich skórovali Martin Hinteregger a Alessandro Schöpf. Obaja prekonali brankára Manuela Neuera, ktorý chytal prvýkrát od 16. septembra, keď sa predstavil v drese Bayernu. Pre zlomeninu nohy vynechal takmer celý ročník. Jeho klubový i reprezentačný spoluhráč Jerome Boateng by sa po svalovom zranení stehna mal zapojiť do tréningového kempu v talianskom Appiane na budúci týždeň.vyhlásil obranca Bayernu, ktorý sa zranil koncom apríla v semifinálovej konfrontácii Ligy majstrov proti Realu Madrid, pre periodikum Bild am Sonntag.Obhajcovia titulu odštartujú púť šampionátom 17. júna proti Mexiku, v F-skupine narazia aj na Švédsko a Kórejskú republiku.Rakúšania sa v Rusku nepredstavia, v kvalifikačnej skupine skončili za Srbskom, Írskom aj Walesom. Majú však stopercentnú bilanciu, odkedy ich v novembri trénersky prebral Nemec Franco Foda. Nad jeho krajanmi zvíťazili prvýkrát za 32 rokov, zdolali aj Uruguaj, Slovinsko, Luxembursko a Rusko.povedal útočník Marko Arnautovič pre ORF.