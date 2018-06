Rakúsko sa chce počas svojho predsedníctva EÚ zamerať na migráciu

Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 7. júna (TASR) - Rakúska pravicová vláda sa počas nadchádzajúceho šesťmesačného predsedníctva krajiny v Rade Európskej únie hodlá zamerať na otázky vonkajších hraníc EÚ a imigrácie. Vyhlásil to rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorého vo štvrtok citoval spravodajský portál The Local.uviedol Kurz po stredajšom rozhovore s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v Bruseli.dodal Kurz.Rakúsko prevezme striedajúce sa predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla. Lídri EÚ sa stretnú 28.-29. júna v Bruseli so zámerom dohodnúť sa na zmenách dublinskej smernice; rozhovory z tohto týždňa nepriniesli značný posun.Hlavným kameňom úrazu je to, že mnoho krajín, najmä východoeurópske štáty ako Maďarsko a Poľsko, odmieta prijať kvóty určené Úniou, podľa ktorých má blok vybavovať predpísané množstvo migrantov so zámerom znížiť zaťaženie Talianska a Grécka. Tie sú totiž tzv. nárazníkovými krajinami migračnej vlny.Dublinská smernica nariaďuje, že migranti musia byť vybavení v prvej krajine, do ktorej sa dostanú.vyhlásil Kurz s tým, že ohľadom sprísnenia kontroly vonkajších hraníc EÚ a zníženia počtu migrantov prúdiacich do Európy panuje všeobecná zhoda.povedal Juncker, ktorý podporil systém kvót prijatý v roku 2015 na vrchole migračnej krízy.