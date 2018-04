Rakúsko si zvolilo Klestilovú-Löfflerovú za delegátku pre Rusko

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 18. apríla (TASR) - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vymenovalo bývalú veľvyslankyňu v Moskve Margot Klestilovú-Löfflerovú za špeciálnu veľvyslankyňu pre Rusko. V exkluzívnom rozhovore pre agentúru TASS to v stredu oznámila šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová.vyhlásila Kneisslová. Podobné úrady má Rakúsko aj pre Čínu a Spojené štáty.Klestilová-Löfflerová je vdovou po bývalom rakúskom prezidentovi Thomasovi Klestilovi, ktorý bol známy svojimi dobrými vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Putin sa v roku 2004 zúčastnil i na Klestilovom pohrebe vo Viedni. Klestilová-Löfflerová po smrti svojho manžela pôsobila ako rakúska veľvyslankyňa v Česku a Rusku.Karin Kneisslová uskutoční 19.-20. apríla svoju prvú oficiálnu cestu do Ruska, kde bude rokovať so svojím rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.Kneisslová navštívi tiež ruskú mimovládnu organizáciu pre ochranu ľudských práv Memorial a zúčastní sa na otvorení Rakúskeho inštitútu v Moskve, ktorý bude slúžiť ako stredisko pre štúdium nemeckého jazyka a kultúrnu výmenu.